Adelgazantes presuntamente falsificados: Fiscalía aún espera resultados y comercios siguen ofreciendo los productos

Entre el 2 y el 3 de septiembre pasado, una comitiva de fiscales de Asunción, junto con agentes policiales y funcionarios de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI) y la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA), realizó nueve allanamientos.

Los procedimientos se llevaron a cabo en salones comerciales, depósitos y clínicas de estética, en busca de medicamentos adelgazantes a base de tirzepatida presuntamente falsificados.

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Sin embargo, hasta el momento no se tienen los resultados de las muestras tomadas para determinar si los medicamentos son efectivamente falsificados. Mientras tanto, los comercios siguen operando con normalidad y algunos de ellos siguen ofreciendo los mismos productos de la marca del denunciante en su sitio web.

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El fiscal Miguel Quintana, responsable de la investigación, explicó que la investigación continúa pendiente de análisis técnicos. Es decir, aún no existe confirmación de la falsificación y, por ende, hasta el momento no hay ninguna persona procesada en el marco de la investigación.

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Respecto a la comercialización de los mismos productos en los locales allanados, el fiscal afirmó que no tiene conocimiento de esa situación. Dijo, además, que en el marco de su causa no se dispuso ninguna medida de clausura de los locales ni de cese de venta de ningún tipo de producto.

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“En el marco de mi investigación no hay ninguna disposición judicial o del Ministerio Público de clausura o cierre del local”, expresó.

En otro momento, señaló que no cuentan con datos sobre dónde se estarían elaborando los productos presuntamente falsificados. El procedimiento se originó a partir de una denuncia presentada por Laboratorios Éticos, empresa que fabrica una de las marcas de los productos.

Los locales intervenidos

En total, la comitiva habría allanado nueve locales durante los dos días de la operación. Se tomaron muestras de medicamentos adelgazantes a base de tirzepatida, correspondientes a diversas marcas. Según los investigadores, en algunos casos la falsificación sería evidente, pero esto deberá ser comprobado mediante análisis técnicos de laboratorio.

Esta es la lista de los locales allanados:

Local comercial Star Company: Ubicado sobre la calle Regimiento Piribebuy y Monseñor Rodríguez, a cargo del fiscal Irán Suárez. Se dispuso que un importante lote de medicamentos permaneciera en cuarentena dentro del local allanado. Asimismo, se incautaron 1.200 unidades de Tirzec, 640 de Gluconex, 480 de Glow GHK-CU, 293 viales transparentes con polvo blanco y cuatro unidades de Dysport 500.

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Local comercial Star Company: Ubicado sobre la calle Piribebuy y la avenida Adrián Jara. En el lugar no se halló ninguna evidencia relacionada con el objeto de la investigación. Sin embargo, fue detenido Salim Mohamad Abou Arabi, constatándose que registraba una orden de captura vigente por un supuesto hecho de violación de derechos de marcas.

Depósito de mercaderías: Ubicado sobre la avenida Tte. Rojas Silva, esquina Cnel. José Sánchez, del barrio Pablo Rojas de Ciudad del Este, a cargo del fiscal Miguel Quintana. En el lugar se encontró un importante lote de medicamentos que no contaba con registro sanitario. Por disposición de funcionarios de la DINAVISA, los productos debían permanecer en el depósito intervenido, debidamente rotulados y en cuarentena.

Asimismo, los funcionarios realizaron el levantamiento de muestras aleatorias para el estudio y análisis correspondiente.

Farmacia Epic Farma: Ubicada sobre la calle Regimiento Piribebuy, a cargo del fiscal Irán Suárez. En el local se visualizaron varios productos de las marcas consignadas en la orden de allanamiento. Sin embargo, la encargada presentó los documentos respaldatorios correspondientes, por lo que no se procedió a la incautación de los productos.

Salones comerciales 3313 y 3314: Ubicados sobre la avenida Adrián Jara, esquina Ita Yvate, a cargo de la fiscal Myriam Rodríguez. En el lugar se hallaron varias cajas de medicamentos adelgazantes de diferentes marcas y denominaciones. Los productos fueron incautados y remitidos a la Fiscalía, a fin de verificar su procedencia, autenticidad, registro sanitario y demás documentaciones correspondientes.

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Imprenta “Formupar Industria Gráfica”: Procedimiento a cargo del fiscal Miguel Quintana. En el lugar se encontraron diseños gráficos impresos en cartones de marcas de medicamentos y calzados. Los objetos fueron remitidos al Ministerio Público para su guarda y custodia.

Local comercial “Star Company Pharma”: Ubicado sobre la calle Curupayty, entre Pa’i Pérez y Adrián Jara, a cargo de la fiscal Myriam Rodríguez. En el lugar se incautó un lote de medicamentos.

Clínica “Aurum”: Ubicada sobre la avenida Rogelio Benítez, del barrio Boquerón, a cargo del fiscal Irán Suárez. La comitiva reportó que en el lugar no se encontró ninguna evidencia relacionada con el objeto de la investigación.

Clínica “Bionova Estética Médica”: Ubicada sobre la calle Moisés Galeano, entre Lomas Valentina y Profesor Justo Pastor Piñánez, del barrio Boquerón, a cargo del fiscal Irán Suárez. En el lugar no se encontró ninguna evidencia relacionada con el objeto de la investigación, según los intervinientes.