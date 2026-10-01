Millonaria obra de Itaipú inaugurada en enero se cae a pedazos y obliga a clausurar sala del Centro Nefrológico

El Centro Nefrológico de Alto Paraná, construido por Itaipú Binacional e inaugurado en enero pasado, presenta grietas visibles en paredes y pisos, además de filtraciones de agua. La sala fue clausurada y los pacientes fueron trasladados a otra dependencia, donde actualmente son dializados de manera limitada.

La obra demandó una inversión de G. 7.685 millones y fue entregada oficialmente al Ministerio de Salud el 14 de enero de este año por el director de Itaipú, Justo Zacarías (ANR-HC). El proyecto había sido anunciado en 2022 por el entonces director general de Itaipú, Manuel Cáceres, y contemplaba un plazo de ejecución de 460 días.

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Sin embargo, mientras la construcción avanzó a pasos de tortuga en el predio del Hospital Distrital de Hernandarias, el deterioro de las paredes del edificio apareció en tiempo récord, apenas meses después de su inauguración.

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Una obra de G. 7.685 millones

El Centro Nefrológico de Alto Paraná cuenta con un bloque edilicio de 977 metros cuadrados, equipado para brindar atención especializada a pacientes con enfermedades renales.

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La obra fue adjudicada a Ritter Construcciones S.R.L., representada por Laura Elizabeth Aguilera Ruiz, y debía concluir durante el segundo semestre de 2024. Sin embargo, la entrega oficial se concretó recién en enero de este año.

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De acuerdo con lo relatado por funcionarios del centro, el deterioro de la sala comenzó hace varios meses. En una primera intervención se realizaron trabajos de reparación que duraron apenas uno o dos meses, pero posteriormente volvieron a aparecer las grietas en las paredes y el piso.

Además, las últimas lluvias provocaron el ingreso de agua al interior del edificio, situación que llevó a la clausura de la sala.

Redujeron las horas de diálisis de los pacientes

Mientras la empresa encargada de la obra realiza las reparaciones, los equipos y pacientes fueron trasladados a otra sala. Debido a que la cantidad de puestos habilitados es menor, el tiempo de diálisis se redujo considerablemente.

Los pacientes que anteriormente recibían cuatro horas de diálisis ahora permanecen alrededor de dos horas y 40 minutos en tratamiento. Varios de ellos manifestaron su preocupación por las consecuencias de la reducción del tiempo de diálisis.

El licenciado Diego Domínguez explicó que los principales afectados son los pacientes. “Estamos trabajando de una forma que no es aconsejable para los pacientes, pero debido al deterioro de la sala tuvimos que tomar esa medida”, explicó.

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El centro tiene registrados a 40 pacientes crónicos que se dializan de forma periódica. Además, otros 15 pacientes que ya no disponen de turnos deben ser acomodados cada vez que necesitan diálisis. A esto se suman los pacientes que ingresan de urgencia o son derivados desde otros centros asistenciales.

“En vez de aumentar nuestra capacidad, estamos eliminando lugares y eso va en contra de la salud de los pacientes”, añadió el enfermero.

El centro cuenta con 15 enfermeros, seis médicos nefrólogos, dos personas encargadas de farmacia y personal de limpieza. Actualmente, durante el turno mañana no hay personal de limpieza, por lo que los enfermeros deben realizar esas tareas en medio de la atención a los pacientes.

Obra tiene garantía, afirman desde la Región Sanitaria

Ante los inconvenientes registrados, la Décima Región Sanitaria de Alto Paraná informó que se están ejecutando trabajos de reparación en el sector afectado, en el marco de la garantía correspondiente de Itaipú Binacional.

El director de la Región Sanitaria, Federico Schordel, explicó que una comitiva de Recursos Físicos del Ministerio de Salud había fiscalizado la obra y que volverá a constituirse en el centro asistencial para determinar cuál fue la falla que provocó el deterioro.

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Este jueves, Schordel acudió al centro asistencial para obtener información sobre los trabajos de reparación y, principalmente, sobre el plazo estimado para que el servicio pueda reanudarse en la sala afectada.

“El motivo de mi presencia aquí es ver con la empresa que construyó este centro los motivos y cuáles fueron las causas. Queremos llegar al fondo de esto, sobre todo de estas grietas que estamos viendo en la pared”, explicó.

“Lo importante aquí es saber qué fue lo que sucedió, por qué sucedió esto y que se pueda reparar para que no vuelva a suceder”, añadió.

“Esto es una burla”, dicen los pacientes

Los pacientes que se estaban dializando este jueves en el Centro Nefrológico lamentaron tener que soportar incomodidades y, sobre todo, la reducción del tiempo de diálisis debido a las fallas registradas en la obra.

También cuestionaron que desde la Región Sanitaria se haya atribuido parte de los inconvenientes a la lluvia, cuando, según señalaron, la sala presenta numerosas grietas y filtraciones.

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Ninfa Fernández manifestó que el principal reclamo es que no se cumple el horario habitual de tratamiento, situación que, según dijo, les afecta. Lamentó que una obra tan nueva ya presente fallas que hayan obligado a clausurar una de las salas.

“Realmente es triste y muy lamentable. No hacemos el reclamo contra los que nos atienden, sino contra el Gobierno. Es una vergüenza que en tan poco tiempo una obra nueva esté así”, manifestó.

Otro paciente, identificado como Sixto Villalba, dijo que se encuentran muy incómodos debido a que deben permanecer juntos en un espacio reducido.

Manifestó que los trabajos de reparación avanzan lentamente, lo que les preocupa porque necesitan regularizar cuanto antes el tiempo de diálisis.

“Es una vergüenza. Gastaron más de siete mil millones de guaraníes y en meses ya está deteriorado”, agregó.

Los pacientes también se quejaron de la falta de medicamentos. Al respecto, el director regional se comprometió a realizar una revisión del parque sanitario y solicitar los insumos que hagan falta.