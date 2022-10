¿Qué hay detrás de la ansiedad por comer?

“El problema en sí, no son los alimentos que ingerimos, el problema aparece cuando no sabemos escuchar el mensaje que la ansiedad tiene para nosotros, porque lo tapamos con comida. Si no tenemos las herramientas necesarias para gestionar esta emoción, puede desembocar en que estemos constantemente comiendo sin tener hambre, por eso, comer gelatina, tomar litros de gaseosas o sodas sin calorías, o consumir alimentos light no van a mejorar el problema.” señala la nutricionista Shirley Cardozo.

La profesional resalta que el hambre emocional es una respuesta a carencias internas, las cuales debemos reconocer. “Aunque no nos consideremos comedores compulsivos, porque no comamos grandes cantidades, no debemos darle menos importancia de la que se merece. Ejemplo: comer (sin hambre) rosquita o galletitas al pasar por la cocina, tener hambre a un alimento específico, ejemplo: empanada con pancito de cierto local, helado de una marca específica, etc.”

Como identificar hambre fisiológico del hambre emocional

Hambre fisiológico.

Hambre emocional.

Suele aparecer en forma gradual.

Aparece en forma repentina.

Puedes esperar para comer.

Es urgente y parece imposible posponerlo, quieres comer ya.

Podemos cubrirla con cualquier alimento.

Se cubre con un alimento específico. Ej: tengo hambre a dulce.

Dejas de comer cuando estas satisfecho.

Se tiende a comer más.

No provoca sentimiento de culpa.

Puede provocar sentimiento de culpa.

¿Qué hago si como por ansiedad?

Primero de todo debes preguntarte:

¿Cuáles son los momentos en los que me surge la ansiedad por comer?

¿Qué estoy buscando a través de la comida?

¿Para qué como? ¿Para buscar consuelo?

¿Para encontrar la calma?

¿Por placer? ¿Por sentirme seguro o acompañado?

¿Para premiarme o castigarme por algo?

“Aquí estamos hablando de saber gestionar las emociones y dar una salida más consciente y saludable, atendiendo a nuestras necesidades reales.”, señala la nutricionista y recomienda algunos consejos.

Intenta ser más consciente de lo que comes: romper con ese “piloto automático” de buscar comida a todas horas, intenta comer más lento y reconocer cuáles son las sensaciones fisiológicas de hambre y de saciedad.

Descansa: si no duermes lo necesario 6 a 8 horas te sentirás más nervioso e irritable, y esto aumentará tu ansiedad por comer.

Busca otro tipo de recompensas: piensa en actividades que te llenen y te satisfagan de forma similar a lo que consigues con la comida ejemplo: caminar, jugar, pintar, cantar, etc.

Aprende a gestionar tus emociones: saber reconocerlas, te ayudará a enfrentarte mejor a ellas.

Busca ayuda profesional: si tienes una afección en el corazón vas al cardiólogo, si tienes problemas con los riñones vas al nefrólogo, si tienes problemas con el comportamiento y gestión de emociones, debes ir al psicólogo. Si ves que la ansiedad por comer es una situación que se mantiene en el tiempo, que no eres capaz de eliminarla, e influye negativamente en tu calidad de vida, es el momento de solicitar ayuda de un profesional en psicología para empezar juntos el tratamiento más adecuado que mejore esta situación.

