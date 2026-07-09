¿Terminaste de comer y ya querés un postre? La ciencia tiene una explicación

¿Por qué tengo hambre si acabo de comer?

Porque no todo “hambre” nace en el estómago. Después de comer, las señales de saciedad (distensión gástrica, hormonas como leptina, insulina y péptidos intestinales) pueden estar activas, pero en paralelo el cerebro sigue respondiendo a estímulos: olor, vista, costumbre, estrés o expectativa de placer.

Esa tensión cotidiana —estar físicamente lleno pero mentalmente disponible para seguir— suele aparecer en rutinas muy aprendidas: el postre “de cierre”, picar mirando series o premiarse tras un día intenso.

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¿Qué es el hambre hedónica?

Es el deseo de comer motivado principalmente por placer y recompensa, no por necesidad energética.

La neurociencia lo vincula con circuitos dopaminérgicos (anticipación y búsqueda) y sistemas opioides (sensación placentera).

Lo clave es que puede activarse por “señales” del ambiente: anuncios, envases, cafeterías en el camino, o simplemente el ritual de “algo rico” después de almorzar. En ese punto, el cuerpo puede estar saciado y, aun así, el cerebro seguir diciendo “quiero”.

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¿Cuál es la diferencia entre hambre física y psicológica?

La hambre física suele aparecer de manera gradual, se asocia a señales corporales (vacío, baja energía) y se calma con múltiples alimentos. La hambre psicológica/hedónica puede surgir de golpe, se enfoca en un alimento específico (por ejemplo, chocolate) y está más ligada a emociones, aprendizaje y contexto.

No es “inventada”: es una respuesta real del cerebro a recompensas y hábitos.

¿Por qué siempre quiero algo dulce después de comer?

Hay varias capas. Por un lado, el sabor dulce es especialmente eficaz activando recompensa (por razones evolutivas y por aprendizaje cultural: el “postre” como cierre).

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Por otro, existe la saciedad sensorial específica: después de un plato salado, el interés por ese sabor baja, pero lo dulce sigue resultando atractivo.

Además, si la comida fue muy refinada o rápida de digerir, puede haber oscilaciones de glucosa/insulina que favorezcan ganas de seguir comiendo, aunque no sea la única causa.

¿Qué dice la ciencia sobre los antojos?

La investigación describe la diferencia entre “gustar” (placer al comer) y “querer” (impulso por buscar), que pueden desacoplarse: podés desear un alimento aun sin disfrutarlo tanto.

También se observa que los alimentos ultraprocesados, por su combinación de azúcar, grasa, sal y texturas, tienden a potenciar el “querer” y a volver más poderosas las señales del entorno.

Sumale estrés y falta de sueño —que alteran hormonas del apetito y control inhibitorio— y los antojos encuentran terreno fértil.