La diferencia entre el baby blues y la depresión posparto está en cuánto dura, cuánto pesa y cuánto interfiere con el día a día. El baby blues es una reacción pasajera, leve y muy común después del parto, que se resuelve en menos de dos semanas sin tratamiento. La depresión posparto es un cuadro clínico más intenso y duradero, que necesita evaluación profesional.

Cuándo empieza y cuánto dura

El baby blues aparece entre el segundo y el quinto día después del parto, cuando caen de golpe los estrógenos y la progesterona y se suman la recuperación física y la falta de sueño. Suele desaparecer solo hacia los diez o catorce días.

Lea más: La depresión no siempre se manifiesta con tristeza: estas señales pueden pasar inadvertidas

La depresión posparto puede empezar en las primeras semanas o instalarse de a poco durante los primeros meses. Si los síntomas pasan de las dos semanas, se agravan o vuelven con fuerza, ya no se trata de una adaptación transitoria y corresponde consultar.

Intensidad emocional

Quienes atraviesan un baby blues tienen llanto fácil, irritabilidad, sensibilidad a flor de piel y cansancio, pero siguen disfrutando de momentos breves, pueden pedir ayuda y responden a lo que pasa a su alrededor.

En la depresión posparto predominan la tristeza sostenida, la anhedonia (pérdida de interés o de placer), un agotamiento que no mejora con el descanso, ansiedad intensa y sentimientos persistentes de culpa e inadecuación. Pueden dificultar el cuidado cotidiano, el sueño y el vínculo con el bebé, más allá del cansancio esperable del puerperio.

Lea más: Cómo hablar con alguien con depresión: qué decir y qué conviene evitar

Cuerpo, pareja e intimidad

El puerperio cambia la relación con el propio cuerpo, la energía disponible y la vida afectiva. La caída hormonal, la recuperación física, la lactancia y el reacomodo de la pareja influyen en el ánimo y también en el deseo sexual.

Con el baby blues, los altibajos acompañan el reajuste inicial y la pareja puede seguir comunicándose y apoyándose. En la depresión posparto, el malestar persistente y la sobrecarga mental pueden alejar a la pareja y apagar la respuesta emocional y sexual, por lo que conviene tratar la salud mental como parte del problema.

Cuándo buscar ayuda

Distinguir ambos cuadros evita minimizar un problema tratable o patologizar una adaptación esperable.

Conviene consultar con un profesional de salud mental o con el médico de cabecera si el malestar interfiere con la vida diaria, genera desesperanza, altera mucho el apetito o el sueño, o trae pensamientos inquietantes sobre uno mismo o sobre el bebé.

Lea más: Cuáles son las diferencias entre depresión y deterioro cognitivo

Una red de apoyo concreta y orientación clínica ayudan a atravesar el puerperio.