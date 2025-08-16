Así podés preparar una deliciosa conserva de peras especiadas

Cómo hacer una conserva de peras especiadas
Lea más: Aprendé a a hacer berlinesas o bollos dulces hoy mismo
Conserva de peras especiadas
Ingredientes
- 2 kilogramos de peras verdes
- 1 litro de agua
- ½ cucharadita de jengibre en polvo
- 1 ramita de canela
- 500 gramos de azúcar
- 1 anís estrellado
Elaboración paso a paso
- Lavar y pelar las peras. Si son grandes, cortarlas en tres partes, y si son medianas, en mitades; ponerlas en un bol con agua.
- En una cacerola hervir el azúcar durante 5 minutos. Luego, añadir las peras y cocinar 15 minutos más (controlar el tiempo, ya que si se cocinan demasiado, se desarman).
- Retirar las peras y acomodarlas con cuidado en frascos esterilizados y precalentados. Presionar para que el frasco quede bien lleno y se elimine el aire que pudiera quedar dentro del mismo.
- Cocinar el jarabe unos minutos más hasta que se reduzca y espese. Verterlo sobre las peras, teniendo la precaución de que queden bien cubiertas.
- Tapar los frascos y esterilizar sumergiéndolos en agua hirviendo durante 20 minutos. Consumir pasados los 30 días. Guardar en la heladera. Una vez abierto el frasco, consumir dentro de la semana, guardándolo siempre tapado en heladera.