Pajagua mascada sin carne: la receta que estaban esperando los vegetarianos

Cómo hacer pajagua mascada para vegetarianos
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Pajagua mascada vegetariano
- Receta: paraguaya
- Para: Para 18 unidades
Ingredientes
- 600 gramos de carne de soja
- 500 gramos de mandioca
- 1 cucharada de comino
- 2 dientes de ajo
- 1 cebolla chica picada
- 1 cucharada de sal
- Harina de maíz, cantidad necesaria
- Aceite vegetal
Elaboración paso a paso
- Hidratar la carne de soja como indica el paquete. Luego cocinar en una olla.
- Aproximadamente media hora después, agregar la mandioca pelada y cortada con un poco de sal. Cuando la mandioca se ablande, retirar del fuego.
- Mientras tanto, rehogar la cebolla y el ajo picaditos con un poco de aceite. Retirar del fuego y agregar esta salsita a la preparación anterior, junto con el comino y la sal.
- Procesar todo junto y armar las tortitas. Pasarlas por harina de maíz y freírlas en aceite bien caliente o bien llevarlas al horno en una asadera aceitada, por 20 minutos.