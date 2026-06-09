Gastronomía

Pajagua mascada sin carne: la receta que estaban esperando los vegetarianos

San Juan no es San Juan sin comidas típicas y, una de las más solicitadas, el pajagua mascada, no suele ser apto para todos. Por eso, hoy te traemos una versión vegetariana para que puedas hacer en casa y vivir las Fiestas de San Juan sin privarte de sabores tradicionales.

Por ABC Color
09 de junio de 2026 a la - 13:00
Pajagua mascada vegetariano, imagen ilustrativa.
Pajagua mascada vegetariano, imagen ilustrativa.Jennifer

Cómo hacer pajagua mascada para vegetarianos

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Pajagua mascada vegetariano

  • Receta: paraguaya
  • Para: Para 18 unidades

Ingredientes

  • 600 gramos de carne de soja
  • 500 gramos de mandioca
  • 1 cucharada de comino
  • 2 dientes de ajo
  • 1 cebolla chica picada
  • 1 cucharada de sal
  • Harina de maíz, cantidad necesaria
  • Aceite vegetal

Elaboración paso a paso

  1. Hidratar la carne de soja como indica el paquete. Luego cocinar en una olla.
  2. Aproximadamente media hora después, agregar la mandioca pelada y cortada con un poco de sal. Cuando la mandioca se ablande, retirar del fuego.
  3. Mientras tanto, rehogar la cebolla y el ajo picaditos con un poco de aceite. Retirar del fuego y agregar esta salsita a la preparación anterior, junto con el comino y la sal.
  4. Procesar todo junto y armar las tortitas. Pasarlas por harina de maíz y freírlas en aceite bien caliente o bien llevarlas al horno en una asadera aceitada, por 20 minutos.

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