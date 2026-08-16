Babka de sésamo negro, una receta eslava que vas a querer probar

Cómo hacer babka de sésamo negro
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Babka de sésamo negro
- Plato: Entrada
- Receta: eslava
Ingredientes
- 500 gramos de harina de fuerza
- 7 gramos de levadura seca
- 80 gramos de azúcar
- 1 cucharadita de sal
- 240 mililitros de leche entera
- 2 huevos
- 100 gramos de manteca sin sal
- 1 cucharadita de extracto de vainilla
- 200 gramos de pasta de sésamo negro
- 30 gramos de azúcar extra
- 30 gramos de manteca extra
- 1 cucharada de semillas de sésamo negro
- 1 huevo extra
- 1 cucharada de leche extra
Elaboración paso a paso
- Calentar la leche a temperatura tibia.
- Mezclar la harina, la levadura, el azúcar y la sal en un bol.
- Añadir 2 huevos, la leche tibia y la vainilla, y amasar hasta integrar.
- Incorporar 100 gramos de manteca poco a poco y amasar hasta obtener una masa lisa y elástica.
- Fermentar la masa tapada hasta que duplique su volumen, durante 1 a 2 horas.
- Mezclar la pasta de sésamo negro con 30 gramos de azúcar y 30 gramos de manteca hasta obtener una crema untuosa.
- Estirar la masa en un rectángulo de aproximadamente 30 x 40 centímetros.
- Untar el relleno de sésamo negro sobre la masa dejando 2 centímetros libres en 1 borde.
- Enrollar la masa formando un cilindro apretado y sellar el borde.
- Cortar el cilindro a lo largo, trenzar las 2 tiras con el corte hacia arriba y colocar en un molde.
- Levar la babka tapada hasta que se note esponjosa, durante 45 a 60 minutos.
- Batir 1 huevo extra con 1 cucharada de leche extra y pincelar la superficie.
- Espolvorear 1 cucharada de semillas de sésamo negro por encima.
- Hornear a 180 °C durante 30 a 40 minutos, hasta que esté bien dorada.
- Enfriar en el molde 15 minutos y desmoldar para terminar de enfriar sobre una rejilla.
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