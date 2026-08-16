Gastronomía

Babka de sésamo negro, una receta eslava que vas a querer probar

La babka de sésamo negro, un postre tradicional con un toque sorprendente, combina sabores intensos. Hoy exploramos su preparación, ingredientes clave y consejos para lograr una textura perfecta, garantizando un deleite en cada bocado.

Por ABC Color
16 de agosto de 2026 a la - 13:00
Babkas de sésamo negro.
Babkas de sésamo negro.Candice Bell

Cómo hacer babka de sésamo negro

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Babka de sésamo negro

  • Plato: Entrada
  • Receta: eslava

Ingredientes

  • 500 gramos de harina de fuerza
  • 7 gramos de levadura seca
  • 80 gramos de azúcar
  • 1 cucharadita de sal
  • 240 mililitros de leche entera
  • 2 huevos
  • 100 gramos de manteca sin sal
  • 1 cucharadita de extracto de vainilla
  • 200 gramos de pasta de sésamo negro
  • 30 gramos de azúcar extra
  • 30 gramos de manteca extra
  • 1 cucharada de semillas de sésamo negro
  • 1 huevo extra
  • 1 cucharada de leche extra

Elaboración paso a paso

  1. Calentar la leche a temperatura tibia.
  2. Mezclar la harina, la levadura, el azúcar y la sal en un bol.
  3. Añadir 2 huevos, la leche tibia y la vainilla, y amasar hasta integrar.
  4. Incorporar 100 gramos de manteca poco a poco y amasar hasta obtener una masa lisa y elástica.
  5. Fermentar la masa tapada hasta que duplique su volumen, durante 1 a 2 horas.
  6. Mezclar la pasta de sésamo negro con 30 gramos de azúcar y 30 gramos de manteca hasta obtener una crema untuosa.
  7. Estirar la masa en un rectángulo de aproximadamente 30 x 40 centímetros.
  8. Untar el relleno de sésamo negro sobre la masa dejando 2 centímetros libres en 1 borde.
  9. Enrollar la masa formando un cilindro apretado y sellar el borde.
  10. Cortar el cilindro a lo largo, trenzar las 2 tiras con el corte hacia arriba y colocar en un molde.
  11. Levar la babka tapada hasta que se note esponjosa, durante 45 a 60 minutos.
  12. Batir 1 huevo extra con 1 cucharada de leche extra y pincelar la superficie.
  13. Espolvorear 1 cucharada de semillas de sésamo negro por encima.
  14. Hornear a 180 °C durante 30 a 40 minutos, hasta que esté bien dorada.
  15. Enfriar en el molde 15 minutos y desmoldar para terminar de enfriar sobre una rejilla.

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