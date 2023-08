Día del Gato: De Kubrick a Lovecraft, grandes artistas “gatófilos”

Hoy se celebra el Día Internacional de Gato. O, mejor dicho, uno de sus días, ya que unos seres tan especiales de los que se dice que tienen nada menos que 7 vidas no podrían conformarse con uno solo, de manera que los michis tienen tres Días Internacionales del Gato (los otros dos son el 29 de octubre y el 20 de febrero). En honor a la fecha, te revelamos algunas asombrosas historias (reales) relacionadas con estos maravillosos felinos.

Lovecraft, el “gatófilo”

H. P. Lovecraft, el escritor estadounidense de terror, creador del “horror cósmico” y de los mitos de Chulhu, se derretía ante los michis. En 1984, la editorial Necronomicon Press publicó The H. P. Lovecraft Christmas Book (El libro de Navidad de H. P. Lovecraft), un pequeño volumen que recoge poemas del “solitario de Providence” sobre la Navidad, algunos escritos como obsequios navideños para Felis, el gato de su amigo y colega Frank Belknap Long, felino a quien Lovecraft carga en sus brazos en una de las pocas fotografías donde sale sonriendo. Te lo contamos en esta nota: “Lovecraft les desea Felina Navidad”.

¿Por qué las dueñas de gatos se llaman Karen?

Los memes de Karen y sus gatos que inundan las redes sociales están inspirados en la historia de Karen Weller y la gatita que adoptó, Scarlett. Scarlett dio a luz a una camada de gatitos en medio de un incendio en Brooklyn en 1966. Entre el humo y del fuego, los bomberos la encontraron rescatando a sus cachorritos uno a uno. La gatita, que quedó con secuelas por las quemaduras sufridas durante el heroico rescate, se volvió famosa en la prensa, fue invitada a programas de televisión e inspiró el libro Scarlett salva a su familia. La conmovedora historia de una madre sin casa que rescató a sus gatitos del incendio (Scarlett Saves Her Family: The Heart-Warming True Story of a Homeless Mother Cat Who Rescued Her Kittens From a Raging Fire), escrito por Jane Martin y J. C. Suares y publicado por primera vez en 1997.

La gata del novelista escocés sir Walter Scott

En agosto de 1817, el escritor estadounidense Washington Irving, autor de Rip van Winkle, entre otros libros famosos, visitó al novelista escocés sir Walter Scott, el famoso creador de Ivanhoe y de Rob Roy, en su residencia de Abbotsford, solo para descubrir que la verdadera ama y señora de aquel lugar era una gatita. Te lo contamos en esta nota: “La gata Hinse, señora de Abbotsford”.

El caso del “gato loco” y el cirujano francés

Una trágica historia felina ha quedado grabada en los anales de la ciencia médica de finales del siglo XVII: se trata del caso del “gato loco” (“chat enragé”) registrado por el cirujano francés Barthélemy Saviard (1656-1702). Te lo contamos en esta nota: “El gato y su sombra”.

Stanley Kubrick, un genio “gatófilo”

Stanley Kubrick es uno de los principales nombres de la historia del cine, pero pocos saben que era además un gran amante de los gatos. Cuando el ilustre cineasta neoyorquino tuvo que viajar a Irlanda para rodar su famoso largometraje Barry Lyndon, dejó 15 páginas de instrucciones para que sus asistentes cuidaran hasta su regreso de los gatos que no pudo llevar. Te lo contamos en esta nota: “Stanley Kubrick, maullidos en la intimidad”.

“Historia del Gato”, una serie original

Las notas sobre Hinse, la gata del novelista sir Walter Scott, sobre el “gato demente” de los anales de la medicina francesa del siglo XVII, sobre los innumerables gatos del recordado cineasta Stanley Kubrick y sobre la entrañable amistad del creador de los mitos de Cthulhu, el célebre escritor estadounidense Howard Phillips Lovecraft, con los michis y en especial con la mascota felina de su colega Frank Belknap Long, son capítulos de “Historia del Gato”, una de las series originales que publicamos los domingos en El Suplemento Cultural de ABC Color.

“La serie “Historia del Gato” busca entrever retrospectivamente, mediante la investigación en archivos, fuentes, obras artísticas, científicas y literarias y documentos en general de diferentes épocas, la inconfundible marca de la sutil pero absoluta dominación gatuna a lo largo de toda la historia de las artes visuales, la literatura, el cine, la filosofía, la ciencia y la cultura en general”, comentan traviesamente los responsables de este original proyecto de “Zoohistoria”.