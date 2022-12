Lovecraft les desea Felina Navidad

En 1984, la editorial Necronomicon Press publicó The H. P. Lovecraft Christmas Book (El libro de Navidad de H. P. Lovecraft), un pequeño volumen con ilustraciones de Jason Eckhardt que recoge 27 poemas del escritor de Providence sobre la Navidad, varios de ellos dedicados como obsequios navideños a sus tías Lillian Clark y Annie Gamwell, y a colegas, amigos y miembros del Círculo de Lovecraft. Uno de los destinatarios de sus poemas navideños fue Felis, el gato de Frank Belknap Long, a quien seguramente algunos lectores conocerán de vista, pues Lovecraft lo carga en sus brazos en una famosa fotografía, que ilustra hoy esta página.

«To Felis», también conocido como «Egyptian Christmas», y «Little Tiger» son dos poemas que H. P. Lovecraft regaló por Navidad al gato Felis y que aparecieron publicados póstumamente en el libro de 1984. Lovecraft era un hombre fascinado por los gatos –«amante de los helados como un niño y de los gatos como una solterona», lo retrató un inspirado Rafael Llopis (esta, dicho sea de paso, es la primera Navidad sin Llopis, a quien perdimos en marzo) en el prólogo de su ya clásica antología Los Mitos de Cthulhu–, y Felis fue uno de sus favoritos.

Hoy, 25 de diciembre, desde este Suplemento Cultural amante de los helados, de los gatos y de Lovecraft, deseamos a nuestros lectores una Felina Navidad con los dos poemas que «el solitario de Providence» regaló por estas fiestas al hermoso gato Felis…

…y tened compasión

de nuestra traducción

«pues solo hay buena voluntad

en estos versos de Navidad».

Little Tiger

Little Tiger, burning bright

With a subtle Blakeish light,

Tell what visions have their home

In those eyes of flame and chrome!

Children vex thee —thoughtless, gay—

Holding when thou wouldst away:

What dark lore is that which thou,

Spitting, mixest with thy meow?

Pequeño tigre

Pequeño tigre, brillo ardiente

de sutil y tenue luz,

¡decidme qué visiones tienen su hogar

en esos ojos de fuego y cromo!

Los niños os fastidian –alegres y torpes–

alzándoos cuando os queréis alejar:

¿qué oscura leyenda es la que desdeñoso

siseáis mezclada con vuestro maullar?

To Felis

Haughty Sphinx, whose amber eyes

Hold the secrets of the skies,

As thou ripplest in thy grace,

Round the chairs and chimney-place,

Scorn on thy patrician face:

Hiss not harsh, nor use thy claws

On the hand that gives applause—

Good-will only doth abide

In these lines at Christmastide!

Para Felis

Altiva esfinge cuyos ojos de ámbar

albergan los secretos de los cielos,

cuando lleno de gracia

rodeáis las sillas y la chimenea,

pintado el desdén en el rostro patricio:

no gruñáis ni uséis vuestras garras

contra la mano que os aplaude,

pues solo hay buena voluntad

en estos versos de Navidad.