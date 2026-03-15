Erico Galeano brindó soporte a cartel de Marset para que siga operando

La Sentencia Definitiva N° 68 del 4 de marzo de 2026 que condenó a 13 años de cárcel al senador colorado Erico Galeano Segovia, por lavado de dinero fruto del narcotráfico y asociación criminal en el marco del caso A Ultranza Py, resalta que el parlamentario brindó apoyo logístico al grupo criminal que lideraban el uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera y Miguel Ángel “Tío Rico” Insfrán Galeano.

Dicho soporte se dio con la provisión de la aeronave con matrícula ZP-BHQ para que el esquema dedicado al narcotráfico internacional pueda mantener capacidad de desplazamiento aéreo dentro del país, durante el 2020, según el fallo dictado por el Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado integrado por los jueces Inés Galarza Careaga, Pablino Barrero (presidente) y Juan Dávalos Bogarín.

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La sentencia detalla que el grupo criminal fue privado de su propia flota aérea tras la incautación de aeronaves que eran propiedad de Tío Rico, el 8 de octubre de 2020 en el aeródromo Arrayán, en el marco de una investigación que estaba a cargo del agente fiscal Marcelo Pecci (asesinado en Colombia el 10 de mayo de 2022).

La coincidencia temporal entre la pérdida de la flota aérea del grupo criminal y la utilización de la aeronave de Erico Galeano, así como la identidad de los pasajeros transportados, permitieron al tribunal concluir que la conducta del legislador colorado respondió a una finalidad concreta, que es el apoyo logístico para favorecer la continuidad operativa del grupo criminal, de acuerdo con lo que resalta parte del fallo de primera instancia.

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Vuelos en fechas claves en avioneta de Erico Galeano

En el juicio oral y público los fiscales Deny Yoon Pak y Silvio Corbeta Dinamarca demostraron que la aeronave de Erico Galeano Segovia fue utilizada por Marset, Tío Rico y otros integrantes del grupo criminal para vuelos reiterados en fechas claves, durante el año 2020, cuando la estructura de narcotráfico internacional ya se estaba operativa, resalta parte de la sentencia condenatoria.

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En cuanto a la tesis de la defensa, de que el legislador colorado habría desconocido la identidad de las personas transportadas en su avioneta, pretendiente trasladar la responsabilidad exclusiva a los pilotos que realizaban dichos vuelos; el tribunal resalta que es el propietario, en este caso Erico Galeano, quien habilitaba la disponibilidad de la aeronave para que los criminales puedan volar.

“El uso reiterado produce conocimiento, puesto que se informaba al propietario de la aeronave; el volumen de uso permite inferencia y el patrón reiterado excluye la casualidad. Esto desvirtúa el planteamiento defensivo del supuesto desconocimiento respecto de las personas transportadas, evidenciando por el contrario, un control y conocimiento de la utilización de la aeronave por parte del acusado”, destaca parte de la SD N° 68.

Vínculo de confianza

A criterio del Tribunal de Sentencia, el hecho de que Marset y Tío Rico hayan recurrido inmediatamente a Erico Galeano para utilizar su aeronave, en lugar de contratar servicios regulares de aerotaxi, prueba la existencia de un “vínculo previo, de confianza y funcionalidad”, que es incompatible con la teoría de desconocimiento alegada por la defensa del parlamentario condenado.

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Al respecto, la sentencia remarca que la utilización de la aeronave de Erico no fue casual, sino que ocurrió tras la incautación de la flota aérea del grupo criminal.

Deportivo Capiatá fue usado para lavado del dinero narco

El Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado que condenó al senador Erico Galeano Segovia resalta en su fallo que durante la investigación de la presente causa se identificó que parte del esquema de lavado de activos establecido por el presunto narco Sebastián Marset, se habría desarrollado en el ámbito deportivo, donde figura el Club Deportivo Capiatá, cuyo presidente fue Erico Galeano, quien a su vez es el propietario del estadio de fútbol que utiliza dicha institución.

Con respecto a la firma Total Cars, un emprendimiento comercial creado por el uruguayo Sebastián Marset Cabrera con la finalidad de legitimar las ganancias que provienen del narcotráfico internacional, la sentencia resalta que la marca fue sponsor de los clubes Deportivo Capiatá y Rubio Ñu. En la camiseta de esta última institución el logo de la referida empresa fue incluido por debajo de la publicidad de la firma Alpina SA, que es una empresa del ahora senador colorado condenado a 13 años de cárcel, Erico Galeano Segovia.

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La vinculación entre Erico Galeano y Sebastián Enrique Marset Cabrera, quien se desempeñó como jugador del Club Deportivo Capiatá en la misma época en que la empresa Total Cars, propiedad de su señora Gianina Garcia Troche, figuraba como auspiciante del club, no puede ser considerada como fortuita ni desconocida, sino que se inscribe dentro de una relación previa y prolongada en el tiempo, según resalta el Tribunal de Sentencia.

Jugó en Capiatá en el 2021

El uruguayo Marset fue fichado como jugador aficionado del Deportivo Capiatá, conforme a lo establecido por estatutos del club y en cumplimiento del reglamento de la Asociación Paraguaya de Fútbol, que permite a jugadores aficionados participar en competiciones oficiales, según declaró en el juicio el exdirigente Óscar Barreto.

Marset estuvo un periodo muy corto en el club de fútbol, desde el 6 de abril de 2021 hasta el 29 de mayo de 2021. El jugador nunca tuvo contrato con el club, debido a que nunca se apersonó en las oficinas administrativas de la institución.

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