Vacunar a los perros y gatos evita la exposición a enfermedades infecciosas

Vacunar a las mascotas significa protegerlas contra varias enfermedades que en su mayoría llevan a la muerte si no son tratadas a tiempo.

Lea más: La importancia de la salud bucal de las mascotas

“Muchas veces las personas no creen en las vacunas o no creen que son necesarias ya que ven que en su casa sus perros están sanos, no tienen historial de haber tenido enfermedades y no salen, o suelen decir que tienen un perro hace tantos años y nunca le puso vacunas y está ‘sano’, pero no es tanto así. Cada organismo es diferente, las vacunas justamente son para prevenir, y de esa manera preparar al organismo ante cualquier posible exposición”, manifiesta la veterinaria Rebecca Moreno.

¿Cómo funcionan las vacunas?

Según explica la profesional cuando se aplica una vacuna, se introduce al organismo virus o bacterias específicas de las enfermedades en pequeñas cantidades, que han sido modificadas para que no causen enfermedad al organismo, pero si preparar al cuerpo del animal para que pueda combatir a ese virus o bacteria en caso de que el animal se exponga a alguna de esas enfermedades.

Lea más: ¿Qué le puedo dar de comer a mi gato adulto mayor?

“Si un animal entra en contacto con un agente infeccioso como parvovirus o moquillo y no tiene vacunas, su cuerpo al no tener defensas previas contra este virus es muy probable que desarrolle la enfermedad que en la mayoría de los casos es mortal si no se detecta o trata a tiempo y lleva al animal a sufrir mucho”, recalca.

Además dice la veterinaria que “es importante mencionar que el animal debe estar en óptimo estado de salud antes de ponerle vacunas ya que, si está padeciendo algo, la vacuna podría tener un efecto no deseado, por eso es importante consultar con el veterinario quien va a realizar un examen físico general antes de iniciar con el plan sanitario”.