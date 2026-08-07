Mascotas
07 de agosto de 2026 a la - 09:00

¿Tu gato pierde peso sin que hayas cambiado su alimentación? podría ser por esto

Si la balanza baja pero el plato sigue igual, muchas veces el problema no está en el alimento sino en una enfermedad que acelera el metabolismo o impide absorber nutrientes.
Si la balanza baja pero el plato sigue igual, muchas veces el problema no está en el alimento sino en una enfermedad que acelera el metabolismo o impide absorber nutrientes.Dorin Puha

Si la balanza baja pero el plato sigue igual, muchas veces el problema no está en el alimento sino en una enfermedad que acelera el metabolismo o impide absorber nutrientes. Detectarlo a tiempo cambia el pronóstico.

Por ABC Color

En un gato que pierde peso sin que hayas reducido la ración, lo más frecuente es que haya hipertiroidismo, diabetes, enfermedad renal crónica, problemas intestinales (malabsorción) o parásitos, entre otras causas. En muchos casos, el apetito incluso aumenta: el cuerpo “gasta” más o aprovecha peor lo que ingiere.

Un dato práctico: en medicina veterinaria se considera relevante una pérdida cercana al 5–10% del peso en pocas semanas o meses, aunque el gato parezca “bien”.

Hipertiroidismo: el sospechoso típico en gatos mayores

En gatos de edad media a avanzada, el hipertiroidismo felino es una de las explicaciones más habituales. La glándula tiroides produce más hormonas de las necesarias y el organismo entra en “modo acelerado”. Por eso puede aparecer adelgazamiento con hambre voraz, más actividad, maullidos intensos, pelo desprolijo, vómitos o diarrea.

Si la balanza baja pero el plato sigue igual, muchas veces el problema no está en el alimento sino en una enfermedad que acelera el metabolismo o impide absorber nutrientes.
En gatos de edad media a avanzada, el hipertiroidismo felino es una de las explicaciones más habituales del descenso de peso.

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La relevancia clínica está bien documentada: la prevalencia aumenta claramente con la edad y es una causa frecuente de consulta en felinos mayores. Se confirma con análisis de sangre (T4 total y, según el caso, estudios complementarios).

Diabetes: baja de peso aunque coma, y el agua se vuelve protagonista

La diabetes mellitus puede causar pérdida de peso porque la glucosa no entra a las células de manera eficaz.

Señales clásicas: toma mucha agua, orina más, puede aumentar el apetito y aun así adelgazar. A veces el cuidador lo nota por la caja sanitaria: el sustrato se empapa más rápido o hay más “bolas” de orina.

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Riñón e intestino: cuando el cuerpo no aprovecha (o se deshidrata)

La enfermedad renal crónica es muy común en gatos adultos y mayores y puede manifestarse con adelgazamiento progresivo, menor masa muscular, más sed, aliento particular y, en fases tempranas, signos sutiles.

Si la balanza baja pero el plato sigue igual, muchas veces el problema no está en el alimento sino en una enfermedad que acelera el metabolismo o impide absorber nutrientes.
La enfermedad renal crónica es muy común en gatos adultos y mayores y puede manifestarse con adelgazamiento progresivo.

Otra causa importante son los trastornos gastrointestinales: enfermedad inflamatoria intestinal, intolerancias, pancreatitis o alteraciones de la microbiota. Aquí el problema no siempre es cuánto come, sino cuánto absorbe. Puede haber heces blandas, vómitos intermitentes o apetito cambiante.

Dolor dental y estrés: dos motivos subestimados

Un gato puede “comer” pero comer peor si hay dolor: enfermedad periodontal, resorción dental o gingivitis hacen que mastique menos, seleccione, trague sin ganas o deje parte del alimento.

También el estrés crónico (mudanza, obras, nuevos animales, cambios de rutina) puede alterar hormonas y conducta alimentaria, y favorecer pérdida de peso.

Qué podés observar hoy en casa (antes de la consulta)

Además de pesarle semanalmente, mirá si aparece este patrón: adelgaza pero el apetito sube, o adelgaza con más sed, o adelgaza con vómitos/diarrea, o adelgaza con cambios de carácter.

Un ejemplo típico: el gato “devora” y aun así se le marca la columna o pierde masa en los muslos.

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Cuándo ir al veterinario sin esperar

Si la pérdida es rápida, si tu gato es mayor, o si hay sed aumentada, vómitos repetidos, diarrea, decaimiento, respiración agitada o encías pálidas, conviene consulta pronta.

En general, el abordaje se basa en examen clínico, condición corporal, análisis de sangre y orina (incluida glucosa), y según el caso T4 tiroidea, presión arterial, ecografía y coproparasitológico. Detectar la causa es clave: en estos cuadros, cambiar de alimento “a ciegas” puede retrasar el diagnóstico.