Día Nacional del Veterinario: cuándo es y por qué se celebra

En Paraguay, el Día Nacional del Veterinario se celebra el 10 de agosto. Más que una efeméride, es un recordatorio de que cuidar a los animales reduce riesgos para las personas, desde enfermedades que “saltan” entre especies hasta problemas en la cadena alimentaria.

La idea central es la de Una Sola Salud (One Health), impulsada por organismos como la OMS, la FAO y la Organización Mundial de Sanidad Animal: la salud humana, animal y ambiental están conectadas.

En un país donde conviven mascotas, producción ganadera y fauna silvestre, el trabajo veterinario funciona como una barrera sanitaria cotidiana.

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El Día Nacional del Veterinario se celebra para reconocer una profesión clave en salud pública. En la práctica, el veterinario no solo atiende consultorio: también participa en prevención de brotes, vigilancia epidemiológica, control de alimentos y uso responsable de antibióticos. Son tareas menos visibles, pero decisivas para evitar que un problema animal termine en guardias médicas.

Un veterinario no solo cura perros y gatos: qué hace también fuera del consultorio

Cuando se habla de veterinarios en Paraguay, muchos piensan en el veterinario de mascotas. Pero la medicina veterinaria en Paraguay sostiene otras áreas:

En zoonosis, su trabajo apunta a cortar la transmisión antes de que llegue a humanos. Ejemplos frecuentes en la región incluyen rabia (prevención mediante vacunación), leptospirosis (asociada a agua contaminada y picos tras lluvias e inundaciones), brucelosis y tuberculosis bovina (control en rodeos y productos), además de parásitos intestinales zoonóticos.

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La evidencia acumulada en salud pública es consistente: la vacunación animal, la desparasitación dirigida y el control poblacional reducen exposición humana y circulación de patógenos.

En inocuidad alimentaria, la medicina veterinaria interviene desde el campo hasta el plato. La inspección y el control sanitario ayudan a prevenir enfermedades transmitidas por alimentos, como las causadas por Salmonella, Campylobacter o ciertas cepas de E. coli, descritas ampliamente en literatura revisada por pares como causas relevantes de gastroenteritis y brotes.

También impacta en prácticas que cambiaron la historia sanitaria, como el control de la pasteurización y la cadena de frío, donde el enfoque veterinario aporta criterios de riesgo biológico y trazabilidad.

Antibióticos y resistencia: la alerta silenciosa donde el veterinario es clave

La resistencia antimicrobiana es uno de los problemas más documentados por la OMS: bacterias que antes se controlaban, dejan de responder a tratamientos.

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Aquí, el veterinario cumple un rol concreto y medible: indicar antibióticos solo cuando corresponden, elegir moléculas adecuadas, ajustar dosis y duración, y promover prevención (vacunas, bioseguridad, nutrición) para no “dependender” del antibiótico.

La evidencia muestra que reducir usos innecesarios en animales disminuye presión de selección de bacterias resistentes, un beneficio que alcanza a toda la comunidad.

¿Qué estudia un veterinario y por qué su formación es distinta?

¿Qué estudia un veterinario? Estudia ciencias biomédicas (anatomía, fisiología, microbiología, farmacología), clínica, cirugía y reproducción, pero también epidemiología, salud pública, producción animal, inocuidad de alimentos y bienestar animal.

Esa combinación lo vuelve un puente entre el hogar, el campo y el Estado.

Señales en casa donde el trabajo veterinario también te está cuidando a vos

Muchas consultas parecen “solo de mascotas”, pero tienen impacto familiar. Si tu perro tiene diarrea persistente, si tu gato sale y caza, si hay pulgas y garrapatas en casa o si una mascota no está vacunada, el veterinario evalúa no solo al animal: evalúa el riesgo del entorno (niños, adultos mayores, embarazadas, inmunosuprimidos), indica medidas de higiene y decide qué estudios tienen sentido.

En esa frontera —entre el cariño por el animal y la prevención real— la importancia de la medicina veterinaria se vuelve evidente.