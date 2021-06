Anunciaron compra de vacunas no aprobadas

Luego de otras fallidas negociaciones en la adquisición y provisión de vacunas contra el covid-19, el Gobierno Nacional parece no aprender la lección y cae nuevamente en el error de firmar un acuerdo de compra de un lote de 1.000.000 de dosis UB-612 de Vaxxinity, biológicos que siguen en fase de prueba y todavía no cuentan con la aprobación para su uso de emergencia.

Según la doctora Lida Sosa, viceministra de Rectoría y Vigilancia de la Salud, estas vacunas “están finalizando la tercera fase de ensayos” y la empresa que las produce “está buscando la aprobación de las entidades regulatorias”.

El contrato firmado con una empresa estadounidense de origen taiwanés fue dado a conocer ayer por el Ministerio de Salud Pública (MSPyBS), que celebró el acuerdo y expresó en un comunicado que se espera que la vacuna UB-612 reciba la autorización de uso de emergencia en julio.

“Este temprano acuerdo permitirá a Paraguay ser uno de los primeros países en recibir dicha vacuna, una vez que sea aprobada”, reza el documento.

Una similar celebración fue realizada en octubre pasado, cuando el exministro de Salud, doctor Julio Mazzoleni, festejó el acuerdo firmado con el mecanismo Covax “para que Paraguay sea uno de los primeros países en recibir las dosis anticovid”.

A la fecha, este sistema apenas entregó poco más de 300.000 vacunas de las 4.279.800 prometidas.

Una situación parecida es la que se padece con los demás laboratorios fabricantes, que todavía no entregan más del 90% de las vacunas negociadas.

Entretanto, Fondo Ruso de Inversión Directa recibió el pago total de las vacunas (US$ 9.950.000), pero a la fecha solo entregó 104.000 dosis y todavía adeuda 986.000 vacunas.

Por su parte, Medications Trading, que prometió también 1.000.000 de biológicos, recién entregó 250.000 dosis. A este laboratorio se entregó un adelanto de US$ 7.500.000, quedando una deuda de US$ 22.500.000.

Bharat Biotech, por su parte, de un monto total de US$ 30.000.000 por 2.000.000 de vacunas, ya recibió un pago de US$ 6.000.000, pero a la fecha no entregó todavía una sola dosis de los biológicos prometidos al país.

