Pasajeros deberán seguir soportando “reguladas”, mientras viceministro de Transporte está de reposo

El sábado pasado se cumplió una semana de la última aparición en público del viceministro de Transporte, Víctor Sánchez. Una semana antes, estuvo en la conferencia de prensa virtual en la que anunciaba que se levantaba temporalmente el paro de transporte público. Desde entonces, ya no dio declaraciones públicas y se aguarda el decreto que actualice de forma oficial el valor del servicio de traslado masivo de personas en el Área Metropolitana de Asunción (AMA).

Ese día, el viceministro aseguró que con la decisión del Consejo Asesor de la Tarifa Técnica del Transporte Público de modificar la fórmula que viene rigiendo en los últimos años y con el acuerdo logrado con los transportistas, se regularizaría el servicio y representaba el fin de las “reguladas”. Esto debido a modificaciones importantes de la citada tarifa técnica, que implican el pago de subsidio por servicio prestado, es decir, por pasajeros que efectivamente fueron trasladados (ya no por “pasajeros fantasmas”) y también conforme a la cantidad de kilómetros recorridos por los colectivos (ya no por los “buses sobre tacos” o aquellos que funcionan pero que no salen de sus paradas). Sin embargo, en las calles se siguen observando aglomeraciones en las paradas y buses, y persisten denuncias de usuarios con relación al pésimo servicio.

Esta mañana, ABC consultó a la institución sobre las acciones que ésta tomará con relación a la problemática que aqueja a los usuarios y preguntó cuándo saldría el decreto que actualizará la tarifa técnica y con ella, modificará de forma oficial los costos operativos del servicio. La respuesta obtenida fue que Sánchez se encuentra de reposo a causa del covid-19 y sería dado de alta dentro de 12 días, razón por la cual todavía no hay mayores novedades sobre los puntos consultados.

De esta manera, recién cuando el viceministro retorne a la institución serán brindados a la ciudadanía, a través de la prensa, los reportes vinculados a las “reguladas”, la tarifa técnica y el funcionamiento del Centro de Control y Monitoreo (CCM) del Billetaje Electrónico. El jefe de Gabinete, Víctor Matto, dijo a este diario que cuando vuelva Sánchez, serán dados los informes solicitados.

Pacto con transportistas, supuesto fin del calvario de los pasajeros

Cabe recordar, que el 12 de junio último, el viceministro reportó que se actualizó el valor del precio del pasaje y el subsidio que se otorga a los empresarios, sin que implique un aumento de la tarifa para el usuario. Como son cifras retroactivas, ahora lo que se analizó fueron las tarifas para marzo y abirl.

Así, la tarifa técnica quedó para marzo en los buses convencionales a G. 3.657 y en diferenciales, G. 4.687, mientras que en abril, G. 4.052 y G. 5.162, respectivamente. Estas cifras muestran el precio real del pasaje, según las explicaciones de los técnicos, que es distinto a lo que abonó el usuario en dichos meses y que seguirá pagando como precio del pasaje (que sigue estando en G. 2.300 y G. 3.400).

El cálculo de la nueva fórmula contempla 0% ganancia de los empresarios, ya no 18% como en la anterior fórmula, pues solamente se les va a asegurar que cubran sus costos operativos. Además, ya no se reconoce el “capital inmovilizado”, expresión que utilizan los empresarios del rubro para definir a los buses que no salieron a las calles y no trasladaron pasajeros.

Con el aumento del valor de la tarifa y el congelamiento del valor del pasaje al usuario, se estima que aumentaría el valor del subsidio que se desembolsa al sector desde el año 2012. Sobre este punto, ni desde el Viceministerio de Transporte ni el Ministerio de Hacienda respondieron cuánto representaría en términos monetarios la actualización.

En su reporte del año pasado, la Contraloría había detectado que este Gobierno había incrementado sus desembolsos de subsidios a transportistas sin argumentos técnicos que lo justifiquen.

