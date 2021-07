La misteriosa firma contratada por Conajzar dice que no es “de maletín”

La empresa iCrop SA, contratada de forma directa por Conajzar para censar, catastrar y explotar máquinas tragamonedas del país, aseguró que no es una firma “de maletín”. Después de semanas de buscar su sede, finalmente un equipo de ABC fue recibido en una oficina ubicada en el límite entre Asunción y Mariano Roque Alonso, en una dirección que no figura en los registros oficiales. Directivos dieron la cara aunque persisten preguntas sin responder y dudas que no fueron aclaradas.