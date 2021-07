Brunetti: retorno a clases presenciales avanza, pero será gradual

El titular de Ministerio de Educación y Ciencias comentó también que este lunes estuvo reunido con sindicalistas de gremios docentes, quienes les mostraron encuestas realizadas entre los socios, en las que se reflejó un 82.2 de los docentes que opinan que se debe volver a las aulas, sobre todo después de tener las dos dosis de las vacunas.

En cuanto al sentir de los padres de los estudiantes, el ministro respondió que también se reunió con las organizaciones de padres, y que tanto los del sector público como el privado en un alto porcentaje esperan que los alumnos puedan estar dentro de aulas lo antes posible.

Comentó que en Paraguay hay muchas dificultades de conectividad a internet, y en su recorrido por el país vio esta realidad, por lo que la presencialidad es importante para el aprendizaje.

Ya habían autorizado clases híbridas

Recordó que a comienzos de año se autorizaron las clases híbridas en base a un protocolo elaborado por los ministerios de Salud y Educación, y que tuvieron más del 50 % de su matrícula en clases presenciales o híbridas y luego con el crecimiento de los contagios, padres y docentes preocupados solicitaron un cambio de modelo.

Puntualizó que el MEC autorizó que cada Comité Educativo Institucional de gestión de riesgos pueda tomar su decisión.

Ahora, dijo queda conversar con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, para definir qué decisión tomar, pero mientras tanto resaltó que actualmente hay casi un 30 % del sector público y privado en clases presenciales, y que en el interior hay mucha presencialidad.

Presencialidad paulatina

Ahora pretende que a partir del 2 de agosto vaya aumentando paulatinamente el porcentaje de chicos que asisten a las aulas en forma híbrida.

La traba principal para concretar este regreso es la vacunación de dos dosis de los docentes, que permitirá la inmunidad eficiente para que puedan trabajar.

Señaló que le preocupan particularmente los estudiantes que están culminando el 9° grado y van a iniciar su educación media.

En cuanto al criterio que se tendrá en la escala de evaluaciones, explicó que hay un ajuste del 10 % en cuanto a peso del proceso con relación a examen final en sí. Aseguró que ese criterio de evaluación ya no variará hasta finales de año.

No se obligará a los padres

Por otra parte, el ministro aclaró que no se obligará a los padres a enviar a sus hijos a clases, pues de cualquier forma si son muchos alumnos, se seguirá trabajando con grupos burbuja de no más de 20 personas. Eso significa que si son, por ejemplo, 30 alumnos, no regresarán a aulas todos juntos, sino por grupos.

También se refirió a las universidades, y con respecto a la interrogante sobre por qué no están teniendo clases híbridas, respondió que espera que el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) muy pronto estudie un proceso de retorno gradual pero aclaró que no quiere dar una postura como ministro de educación para que eso no sea una presión a un consejo que tiene autonomía.

Estimó que para setiembre podría estar volviendo a las aulas más del 50 % de los alumnos matriculados de colegios públicos y privados.

