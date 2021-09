De 72.000 docentes, 11.600 aún no están vacunados

La cantidad de maestros y personal administrativo del sector educativo público que no recibió ni una sola dosis de la vacuna antiCOVID asciende a 11.600, indicó la viceministra de Educación, Alcira Sosa. Muchos no accedieron por motivos de enfermedad, mientras que otros decidieron no hacerlo.