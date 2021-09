Presidente aumenta subsidios a colectiveros y mantiene precio del pasaje

Los empresarios del transporte público del Área Metropolitana cobrarán más subsidios en compensación del pasaje oficialmente con la firma del nuevo documento presidencial. La fuente de financiamiento son bonos soberanos, es decir, el Gobierno se endeudó para pagar a transportistas al actualizar el valor de la tarifa técnica (que es el resultado de una fórmula que establece estructura de costos y una parte es cubierta con el pago del pasaje).

El presidente Mario Abdo Benítez dispuso que el precio del pasaje para el usuario es de G. 2.300 y G. 3.400 por el servicio en bus convencional y diferencial, respectivamente, los cuales su valor real son de G. 3.439 y G. 5.087, respectivamente. Se trata del cálculo realizado por técnicos del Viceministerio de Transporte (VMT) basado en la cantidad de usuarios y buses operativos, así como los kilómetros recorridos.

El documento se socializa en medio de amenazas de empresarios del sector de que les resultará más rentable renunciar al beneficio debido a la excesiva demora para cobrarlos. Al respecto, el viceministro Víctor Sánchez respondió que pueden hacerlo pero que deberán seguir vendiendo el pasaje al precio establecido por decreto y mediante el billetaje electrónico, además de cumplir con las frecuencias obligadas, caso contrario se exponen a severas sanciones.

Varios usuarios utilizaron las redes sociales para denunciar el cobro en efectivo, “reguladas” y excesiva aglomeración en las unidades, a pesar de que sigue la alerta sanitaria vigente. Hasta el momento, al Gobierno no le consta el cobro en efectivo, una irregularidad gravísima debido a que la cantidad de pasajeros incide de manera directa en el precio del pasaje.

Conforme a las explicaciones, la cantidad de pasajeros es una variable crucial para definir el precio del pasaje, dato que es obtenido a través del Centro de Monitoreo del Billetaje Electrónico. Los empresarios “boicotean” el dato cobrando en efectivo, ya que con menos usuarios, se dispara el valor de la tarifa técnica, y por ende, los montos del subsidio.

Las autoridades instan a la ciudadanía a tomar consciencia y denunciar a aquellas empresas que cobren en efectivo a través de las redes sociales y vía mensajería Whatsapp (0986) 898-600.

Denuncian que empresarios no cumplen leyes laborales

Gerardo Giménez, presidente de la Federación de Trabajadores del Transporte (Fetrat), cuestionó la generosidad del Gobierno al desembolsar millonarios subsidios a empresarios que no cumplen con normativas laborales, las cuales establecen que los choferes deben cobrar salario mínimo y 30% de plus por cobro de pasaje. “Todas las empresas están pagando a choferes por itinerario recorrido, que se conoce como redondo. Es una violación a la ley laboral, no se cumple así los requisitos para acceder al subsidio pero igual cobran”, afirmó a ABC.

Comentó que plantearon la situación al Ministerio de Trabajo y para este viernes se espera una tripartita. Lamentó que la falta de regularización y la precarización laboral no es un impedimento para cobro de subsidios e incluso el aumento del valor de los mismos.

En una conversación anterior con el viceministro de Trabajo, Luis Orué, reconoció estar al tanto de esta irregularidad, que se aplicaron algunas sanciones pero no se puede castigar a todos debido a la pandemia.

