Denuncia de Fernández es “barullo” para no aclarar robo y venta directa de mercancías, dice Arévalo

El senador colorado Martín Arévalo explicó que todo comenzó cuando recibió una denuncia de los abogados Horacio Galeano Perrone y otro jurista del estudio jurídico Paciello, a fin de explicarle el caso de su defendido, quien había perdido valiosas mercancías que fueron incautadas por Aduanas.

Los defensores, según Arévalo, acercaron la denuncia diciendo que la mercancía en cuestión luego de ser incautada se había robado y, además, otra parte se había rematado en forma directa.

Ante esta denuncia que le llegó, el senador colorado sostuvo que se puso a hacer averiguaciones y que en ese momento le pidió al director que atienda a este ciudadano para que le explique qué pasó, “pero no le atendió”, recordó Arévalo.

Senador dice que comenzó a investigar

El senador siguió relatando que continuó su investigación y llamó a los asesores jurídicos de Aduanas, preguntándoles qué pasó con las mercaderías que habían sido incautadas y que pertenecían al rubro informático.

Allí, siempre según Arévalo, los asesores jurídicos le confirmaron que hubo un comiso de las mercaderías, que el director Anticorrupción Emilio Fúster requisó este cargamento en Encarnación y que esa mercancía vino a Asunción. “La pusieron en predio que es alquilado y de ese lugar se robó. Además, otra parte se vendió en forma directa a una persona que evidentemente tiene negociados con Aduanas, porque siempre compra mercaderías de ahí”, acusó Martín Arévalo.

Sostiene que hubo venta

Continuó relatando que le extrañó cuando los funcionarios de Aduanas le reportaron que se había vendido la parte sobrante de la mercadería incautada y que se recuperaron los gastos administrativos de la Aduana. “Ahí yo les respondo que claro que se perdió dinero, porque esta mercadería ya era del Estado y no puede ser que se robe de la institución y no pase nada. Estamos hablando de mercancías de US$ 3 millones y en Aduanas las vendieron a US$ 60.000, con eso se conforman”, criticó el senador.

Entonces, continúa describiendo Arévalo, le comentaron desde Aduanas que se hizo la denuncia por el robo de la mercancía y un posterior sumario, pero a él no le convenció porque “en la función pública estos sumarios siempre terminan en el opareí y nunca se recupera la mercadería que se robo”, remarcó.

Ataque es solo para “taparse”

El senador considera que este ataque del director surge porque él hizo la denuncia sobre el caso de las mercancías en el Senado. “Si él tenía acusaciones por tráfico de influencias, ¿por qué no las presentó cuando realmente yo le pedía, como él dice? ¿Por qué esperó a hoy, cuando yo presento una situación delicada de su administración? Es evidente que me quiere asustar, para taparse y acallar al Senado. Y el robo y la venta que hicieron no corresponde porque era una mercadería que ya era parte del Estado”, puntualizó el senador.

Arévalos recordó que hace como 20 o 25 días había presentado la mencionada denuncia en el Senado ante en mesa de entrada, el tema se giró a plenaria, la plenaria lo aceptó y se remitió a la Comisión de Industria.

“Cuando lo iban a llamar, denuncia”

El congresista detalló que incluso el tema ya se trató. “Se llamó al abogado de la empresa, justamente se le iba a llamar a Julio Fernández y viene él a denunciar de antemano para amedrentar al Senado”, criticó Martín Arévalo.

Resaltó que el expediente ya está en el Senado y alegó que él ni siquiera está en la comisión que lo trata, “para que no diga que yo quiero torcer algo. El senador Patrick Kemper está encabezando la Comisión de Industria”, aclaró.

Por otro lado, Arévalo comentó que hay una persona que, además de tener en su poder la mercadería que compró de Aduanas, también tiene la mercadería que se robó. “Ahí es donde a mí no me cuadra; estaríamos en una asociación entre el director y el comprador en la venta de mercancías que estaban en la Aduana”, sostuvo el senador. Arévalo insistió en que Julio Fernández brinde una respuesta sobre la venta directa que hizo de mercaderías.

“El Presidente quedó enojado”

Sobre los dichos de Fernández acerca de que habló con el presidente de la República y que el propio mandatario habría consentido la denuncia, Arévalo reconoció que Mario Abdo Benítez “quedó enojado porque yo en su momento denuncié a Julio Mazzoleni y a raíz de eso tuvo que salir”.

Recordó que él había encabezado el pedido de renuncia del entonces ministro cuando se desató el escándalo por la venta de remedios del IPS en el Ineram. “Eso el Presidente nunca me perdonó, porque Mazzoleni era su caballito de batalla”, expresó el senador.

Concluyó diciendo que no piensa que se lo sacará del Senado, pues “esto no puede ir mas allá de una simple perorata que está haciendo Fernández para no aclarar lo que pasó en su administración”.

“Él lo que tiene que tratar de recuperar esa mercadería valiosa que su administración perdió. Está hablando de algo que pasó 6 meses atrás. La mayoría de mis colegas me conocen, soy una persona honesta; no puede ser que me juzguen por querer hacer bien las cosas”, argumentó.