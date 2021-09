Apertura de fronteras con Argentina se daría con Posadas antes que con Formosa, dice viceministra de Salud

Sosa se refirió a la reunión que sostuvieron con las autoridades de la provincia de Misiones, donde se encuentra la ciudad de Posadas, fronteriza con Encarnación. Según la viceministra, el encuentro que ocurrió ayer fue fructífero en cuanto se pudo informar sobre la situación epidemiológica en nuestro país.

La respuesta de los argentinos de esa provincia fue que ya presentaron un protocolo sanitario al Gobierno central, pero que aún no fue respondido. Lo mismo sucedió con Foz de Iguazú, en Brasil, pero tampoco el documento fue aprobado por las autoridades centrales argentinas, por lo que las fronteras de esa provincia con Brasil y Paraguay siguen cerradas al tránsito.

“La reunión fue productiva porque aclaramos la situación epidemiológica, que está fortalecido nuestro sistema de salud”, dijo Sosa este viernes en conversación con ABC Cardinal, al tiempo de manifestar que el documento establece la habilitación paulatina del paso fronterizo entre Misiones e Itapúa primero para familiares y posteriormente para el comercio.

Consultada sobre si creía que los argentinos temen una suerte de fuga de capitales o la ocupación de sus hospitales por parte de paraguayos, Sosa respondió que no. “Su sistema no estaría colapsado por paraguayos, esa fue una de las oportunidades de la pandemia, fortalecer el sistema de salud y la situación epidemiológica de ambos. No es un factor epidemiológico ni el comercial. Ellos dijeron que dependían del Gobierno central”, expresó.

Para validar su argumento, la viceministra indicó que tampoco se concretó la petición de apertura con Foz de Iguazú. “Tampoco se concretó la apertura con Yguazú porque aún no les aprobaron el protocolo de salud desde el Gobierno nacional”, señaló.

La situación con Formosa es más complicada que con Misiones, donde podría darse una apertura a finales de septiembre. “Con Formosa se habilita una mesa de trabajo, no sabemos cuándo; lo de Formosa sí llevaría un poco más de tiempo”, manifestó la autoridad del MSP.

Presionar por vacunas de Covax

Sobre el viaje que preparan el ministro de Salud, Julio Borba, y el canciller Euclides Acevedo, a Ginebra, Suiza, para reunirse con el presidente de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, la viceministra adelantó que lo que se buscará es presionar para recibir las vacunas que quedan pendientes del mecanismo Covax y que nunca llegaron a tiempo.

“Más que nada es presionar para que se cumpla lo que hemos comprado. Nos debe (Covax) como 4.000.000 de vacunas aproximadamente”, finalizó Sosa.

El martes pasado, el ministro Borba dijo que el provisión de vacunas vía Covax seguiría siendo irregular por al menos un año más.

