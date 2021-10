Docentes inician hoy huelga indefinida y dejan a más de 1.200.000 alumnos sin clases

Más de 70.000 trabajadores de la educación asociados a 10 gremios, que son UNE-SN, FEP, MAS-SN, Otep-A, Otep-SN, Adofep, ADP, FECI, Sifemec, Sinadi y APE-SN, van a huelga desde hoy, lo que implica en paralelo la suspensión indefinida de clases para 1.200.000 estudiantes.

En Asunción, los gremios anuncian caravanas desde la Costanera y concentración en la Plaza de la Democracia, además de una marcha hasta las sedes del Ministerio de Hacienda y Educación, propiamente. En el interior, cada organización determinará el punto de encuentro, informaron.

La medida de fuerza se realiza luego de que Hacienda desistiera de otorgar un aumento salarial superior al 8%. Los educadores insisten en un reajuste del 16%, basados en el artículo 254 de la Ley N° 6672 de Presupuesto General de la Nación (PGN).

Aumento salarial del 8% a docentes corre desde hoy

Específicamente, el artículo 6672 refiere que el aumento se otorgará en el último trimestre del año (octubre, noviembre y diciembre), considerando estos aspectos: si el incremento de los ingresos tributarios es superior al 10%, el aumento será de hasta el 8% y si supera 15%, la suba podrá ser de hasta el 16%.

Los docentes empiezan a percibir desde hoy el adicional del 8%, definido por Hacienda, pero aun así harán brazos caídos, confirmó Silvio Piris, presidente de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP).

El ministro de Educación, Juan Manuel Brunetti, instó ayer a los gremios a desistir del paro, afirmando que “no es el momento de interrumpir el proceso de aprendizaje”.

“Con gran esfuerzo del Gobierno Nacional, ustedes van a recibir un aumento salarial desde el primero de octubre y van a ser el próximo año (2022) los únicos funcionarios públicos que van a recibir un aumento salarial. El salario del docente por turno de cuatro horas pasará, a partir del primero de octubre, a ser G. 2.915.886, con gran voluntad y sacrificio”, dijo.

Hasta ayer, según el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Mtess), los gremios no comunicaron la huelga. Tampoco el MEC respondió si por los días de no enseñanza descontará o no a los docentes. Sí se confirmó que se controlará asistencia en las escuelas y colegios.

MEC pide US$ 53,9 millones

El ministro de Educación, Juan Manuel Brunetti, planteó el martes último ante la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso un aumento presupuestario de US$ 53,9 millones dentro del proyecto de Presupuesto General de la Nación para el ejercicio 2022. Para los docentes, reiteró que se prevé un incremento salarial del 8% que costará US$ 73,8 millones.

La ampliación requerida incluye, entretanto, la creación de 23 cargos de supervisores, la construcción de aulas por crecimiento natural por secciones educativas, kit escolar, transporte y embalaje, alimento escolar, infraestructura, capacitación para apoyo a la jornada extendida y mejoramiento de las condiciones para el transporte de estudiantes.