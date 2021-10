Pandora Papers: presentan denuncia formal contra Cartes

El presidente del Partido Liberal, Efraín Alegre, presentó esta mañana una denuncia penal por declaración falsa contra el expresidente Horacio Cartes, ya que argumenta que cometió un delito al no incluir una empresa de offshore en sus declaraciones juradas. No obstante, indicó que no habrá investigación, atendiendo a que -indicó- el ex jefe de Estado maneja la Fiscalía.