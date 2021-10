Fronteras con Argentina siguen cerradas pero Acevedo reitera que “en los próximos días” se abrirán

En conferencia de prensa brindada en el Palacio de Gobierno, Acevedo habló sobre la tan ansiada apertura de fronteras con Argentina luego de un año y medio de cierre por la pandemia. Indicó que todavía no tiene fechas, pero que recibió la promesa de que dos puntos se abrirán simultáneamente “en los próximos días”.

Serán Corrientes y Formosa las primeras ciudades argentinas en abrir sus fronteras, según lo prometido. “No hubo ningún condicionamiento para la apertura de fronteras”, enfatizó ante rumores de que la apertura sería negociada.

Lea más: Cruzar de Encarnación a Posadas costará 2 millones de guaraníes a una familia tipo

“El canciller Santiago Cafiero dijo claramente: ‘Se van a abrir Misiones, Corrientes y Formosa al mismo tiempo y en los próximos días’. Tengo información precisa de nuestro cónsul en Formosa de que esta semana se va a abrir la frontera en Formosa con Paraguay”, anunció.

Así también, agregó que mañana se reunirá con el canciller de Misiones, que le prometió que la frontera se iba a habilitar cuando el gobierno central de Buenos Aires lo disponga, cosa que ya ocurrió.

Lea más: Niegan que el caso de las niñas Villalba sea una traba

Las condiciones están dadas

El ministro Acevedo aseguró que no existe ningún argumento válido que pueda poner Argentina para no disponer ya la apertura de sus fronteras con Paraguay. “Si no abren es por voluntad exclusiva de ellos. Están dadas las condiciones”, resaltó.

Así también, indicó que van a seguir “presionando y negociando” para que se abran las fronteras, pese a las falsas expectativas que se están generando en las ciudades fronterizas, que aguardan con ansias el ingreso de turistas.

Lea más: Apuran limpieza en el centro de fronteras de Encarnación

Cabe recordar que la semana pasada desde Migraciones aseguraban que el primer punto en abrirse iba a ser el puente Encarnación-Posadas, tras lo cual tanto comerciantes como autoridades municipales empezaron a prepararse para recibir a visitantes. Sin embargo, aún no hay nada concreto al respecto.