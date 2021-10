Borba dice que está preocupado porque mucha gente no se está vacunando contra el COVID

Borba conversó hoy con ABC Cardinal desde México, adonde fue para visitar la planta de producción de la farmacéutica AstraZeneca, de la cual Paraguay prevé comprar más vacunas para el 2022. “Es una provisión que sugerimos con el PAI en base a una planificación hecha para el año que viene. Hoy tenemos varias vacunas, vamos a tener más vacunas, pero no tenemos mucha gente”, expresó.

El titular del MSP remarcó su preocupación por la escasa afluencia de personas que van para aplicarse la vacuna contra el COVID, independientemente de que sea la primera o la segunda dosis. De esta manera, dio a entender que la población está reticente a recibirla. Hasta ahora solo se pudo aplicar la primera dosis a unas 3.000.000 de personas y hay unas 2.000.000 con las dos dosis. “Todavía es un número bajo. Tomando en cuenta la población vacunable, son 4.500.000 personas”, recordó.

No vacunados son más vulnerables

Borba acompañó lo dicho ayer por la directora de Redes y Servicios de Salud, Leticia Pintos, quien contó en su cuenta de Twitter que, de nueve internados por COVID en los hospitales, ocho no fueron vacunados.

🏥De 9 pacientes internados en una terapia 8 son No vacunados!

🔴 A vacunarse gente! Hay demasiadas evidencias que la vacuna es segura y funciona! Fuerza Paraguay! Salgamos de esta! @msaludpy @hrcastrol @guillesequera — Leticia Pintos Casamayouret (@lepintos) October 20, 2021

“No son muchos los casos, pero podría ser preocupante. El 90% de los internados son pacientes que no fueron vacunados. Lo que hay que entender es que la vacuna no te va a eximir de la enfermedad, pero sí de la forma grave de la enfermedad”, agregó Borba.

El ministro manifestó que una de las formas para tratar de solucionar la situación y combatir la apatía y el descreimiento es la decisión que ya se tomó en cuanto a que las brigadas de vacunación recorrerán casa por casa. “Tomamos la decisión de salir casa por casa en las diferentes regiones sanitarias”, dijo.

¿Vencen las vacunas?

“Todas tienen plazo de vencimiento, pero a medida que van llegando vamos viendo las fechas de vencimiento, usamos primero. Pero me preocupa, me preocupa porque la gente no se está vacunando”, insistió.

Borba manifestó que la preocupación por los vencimientos se centra en los cargamentos de vacunas que van a llegar en las próximas semanas, que superaría en cantidad las 3.000.000 de dosis de diferentes plataformas.

Vacunación a niños de 6 años en adelante, “este año”

Finalmente, el ministro de Salud informó que los niños con 6 años cumplidos ya se vacunarían en algún momento de lo que queda del 2021, pero aún no indicó cuándo se habilitaría el registro. El Dr. Héctor Castro, titular del PAI, había dicho días pasados que a los niños también se los vacunaría en las escuelas.