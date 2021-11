Sin acuerdo en el ámbito técnico, elevan el estudio de la tarifa de Itaipú 2022 al Directorio Ejecutivo

Consultado Cáceres si avanzaron en el estudio de la tarifa de entidad respecto a una semana atrás, respondió que la misma está “en la etapa final del Cecuse, para cerrar el proceso técnico”. Agregó que continúa tal cual estaba y que cada uno (Paraguay y Brasil) está manteniendo su postura, y que la discusión va a subir al directorio, probablemente la próxima semana.

“Estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo”, añadió por su parte el director financiero, Fabián Domínguez.

Cáceres reiteró que está finalizando el análisis en el nivel técnico, por lo que pasaría al del Directorio Ejecutivo, el que a su vez debe pasar la consideración del tema al Consejo de Administración. “Obviamente, si no hay un acuerdo, va a las Altas Partes Contratantes, y ahí se espera que se solucione la cuestión. Si bien aún no está la discusión plenamente en el nivel de Altas Partes, hay ya un diálogo y fue el motivo por el cual viajamos a Brasilia”, explicó.

En el caso en que no lleguen a un acuerdo sobre la tarifa del próximo año, lo que implicaría iniciar el año 2022 sin contar una tarifa definida, el director general explicó que “eso implica no tener un presupuesto definido”. “No tener una tarifa para el año que viene es un escenario... Uno tiene que estar ante todos los escenarios, pero estamos trabajando para que eso no ocurra y tener una tarifa establecida para fin de año”, reiteró.

Por su parte, Fabián Domínguez, director financiero, aseguró que es falso que si eso ocurre (si no llegan a un acuerdo sobre la tarifa), se mantega la del año anterior. “Entrar sin tarifa significa que no se puede facturar. Las bases presupuestarias se mantienen. Esto ya ocurrió en el pasado, esto no está escrito, no está reglado. ¿Qué es lo que ocurre en el país cuando no hay presupuesto? Se usa el presupuesto del año anterior. Entonces, una práctica similar se aplicó en Itaipú, eso no está previsto en ningún lado”, insistió.

Recordó que en el 2012 ya ocurrió eso, y que debió utilizarse la base presupuestaria del año anterior para seguir funcionando. Aclaró que entonces era más fácil porque la base presupuestaria del año anterior significaba la misma cuota de préstamo que se tenía que pagar todos los años. “En este ejercicio, es una cuestión especial porque esa cuota de préstamo baja sustancialmente”, explicó.

Dominguez reiteró que no es que se mantiene la tarifa, sino que sin definirse una cifra, “la ANDE va a pagar de acuerdo con los cálculos que tenga”. “Paga un estimativo, como ya pasó en el 2012. ¿Qué va a hacer el ingeniero (Félix) Sosa (presidente de la ANDE)? Va a hacer un cálculo de lo que necesita y un pago a cuenta. Cuando se solucione el tema de la tarifa, se hacen los pagos correspondientes. Eso pasó en el 2019 cuando no hubo contrato de potencia”, ejemplificó.

Amplió comentando que la ANDE y Eletrobras entonces hicieron un pago estimativo, y que cuando se firmó el contrato de potencia, complementaron esos montos que no pagaron hasta ese momento.

Adelanto de pagos

El pago de la deuda de Itaipú con Eletrobras se adelantó en 2016, con un desembolso de US$ 600 millones, comentó el actual director general Manuel María Cáceres. “Es por eso que este año la caída de la deuda es de US$ 2.000 millones, que era todos los años de US$ 1.400 millones, y el año que viene hay una caída mucho más importante”, apuntó.

Este hecho repercutió directamente en que se adelante la discusión del precio de la tarifa, que recién debía revisarse en el 2023. “La tarifa se estaba manteniendo en 22,60 US$/kW mes por el componente de la deuda, y ahora, por primera vez, se produce una reducción significativa de la deuda que influye, de acuerdo a lo establecido en el Anexo C en el precio de la tarifa para el año que viene”, apuntó finalmente.