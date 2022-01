TDP asegura que no hubo declaración falsa

José Fernández Zacur, vocero designado de la concesionaria de la quiniela, Technologies Development of Paraguay SA (TDP), del expresidente Juan Carlos Wasmosy, afirmó que Álvaro Wasmosy Carrasco (hijo del exmandatario y directivo de la firma) fue arbitrariamente imputado por haber supuestamente declarado falsamente respecto a no adeudar ningún impuesto al Estado”, al presentar su oferta en la licitación de concesión de la explotación de la quiniela. Aseguró que no existió declaración falsa alguna.

Añadió que la firma tenía al día su certificado de cumplimiento tributario en el momento de la mencionada licitación y que no existía algún acto administrativo de Tributación que estableciera la existencia de alguna deuda.

Lea más: Cuestionan que proyecto de ley de juegos de azar mantenga monopolio de la quiniela

Estas declaraciones brindó ante la reciente imputación de Wasmosy (hijo), junto a los integrantes de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), que son José Ortiz, Carmen Alonso, Omar Mongelós, Ricardo Núñez y Rubén Rousillón, además de Raúl Silva Busto, exmiembro, y Sergio Coscia, exprocurador. Cabe mencionar, que todas las autoridades de la reguladora de juegos de azar se encuentran procesadas por la supuesta adjudicación irregular de la quiniela, la “regularización” de tragamonedas en sitios prohibidos y la reducción del canon a concesionarias.

Coscia fue imputado por lesión de confianza al avalar el descuento del canon en plena pandemia, ya que la Fiscalía asegura que no se contempla en la ley; mientras que Wasmosy, no habría pagado el impuesto establecido en la Ley N° 431/73 referente a la retención del 10% de los premios mayores que debía ser destinado para honorarios de los veteranos de la Guerra del Chaco, conforme se aprecia en el acta de imputación.

Lea más: Quinieleros exigen aumento del porcentaje de comisión a concesionaria

Consultado al respecto, Fernández indicó que al momento de presentar la oferta, la empresa no estaba en deuda con el fisco mientras no exista una sentencia firme y ejecutoriada que lo declare. “Hay un reclamo de impuesto y estamos todavía litigando”, expresó. Agregó que la ley de impuesto de retención de recursos para los veteranos no estaba reglamentada y “por lo tanto, es de imposible cumplimiento, y así, se considera inexistente”, dijo.

Indicó que la imputación no corresponde porque no hubo declaración falsa de Wasmosy, además de que la figura se aplica en caso de hecho punible contra la prueba testimonial, sólo cabe en declaraciones juradas presentadas en procesos litigiosos con etapas probatorias, no en el caso de licitaciones.

Lea más: Empresarios cuestionan el manejo político de juegos de azar en el país