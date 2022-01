Contrataciones podría inhabilitar a empresa que no terminó obras en escuelas

En contacto con ABC AM 730, el titular del ente, Pablo Seitz dijo que al contar con la confirmación que el MEC decidió rescindir el contrato, se iniciará el correspondiente sumario. Esto implica la verificación del contrato que siempre está en manos de cada institución que licita (en este caso el MEC), revisar si se cumplió o no, si hubo conducta de mala fe, intimar, ejecutar la pólizas, guías de anticipo y luego se comunica a la DNCP.

El MEC informó que esta empresa recibió de manera anticipada G. 6.475 para poner a punto instituciones educativas públicas. Palumbo ganó cinco lotes de licitaciones para trabajar por las escuelas.

Como sanción más fuerte, Seitz mencionó un ejemplo sobre otra empresa que tuvo inconvenientes con el Ministerio de Salud. En ese caso, la ganadora de la licitación fue inhabilitada durante un periodo de 30 meses para contratar con el estado paraguayo. Con lo que no se podría descartar que Estructura Ingeniería tenga similar destino.

Lea más: Sobrecostos y retrasos en la obra del “espigón norte” del aeropuerto

En el momento de la comunicación con nuestro medio, Seitz aún no contaba con la confirmación, pero minutos después, se reportó que Educación, oficializó la rescisión. Cualquier duda que tenga el ente, estará pidiendo informes al MEC sobre esta situación.

Empresa de Palumbo en la mira también por otros supuestos incumplimientos

Los antecedentes refieren que Estructura Ingeniería S.A. tiene también licitaciones ganadas en la Dirección Nacional Aeronáutica Civil (DINAC) y Petroleos Paraguayos (Petropar). En ambos casos, Contrataciones está haciendo un análisis.

Puntualmente, en el caso de la petrolera, hubo pedidos de informes sobre las características de la empresa, situación con la máquina de molienda de caña de azúcar en la planta de la ciudad de Mauricio José Troche en el Guairá. Seitz señaló la experiencia de la empresa y en lo referido a la oferta.

Lea más: Petropar firmó contrato para tren de molienda de Troche, pese a pesquisa de DNCP

Agregó que Petropar respondió con documentaciones, y que inicialmente no hay mayores inconvenientes. El caso se cerraría esta semana, explicó. Con relación al Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, la empresa de Palumbo fue denunciada por falta de ejecución de obras y retrasos para el mejoramiento del espigón presidencial. Si la DNCP no tiene reportes en días más, Seitz expresó que van a solicitar.

Existen contratos de difícil control, según Seitz

El director de la institución, sostuvo que las obras tienen la particularidad de que son fáciles de controlar, “siempre están ahí”, manifestó. Lo más difícil de controlar son los contratos de medicamentos, prestaciones de servicio, y combustibles, indicó.

El estado efectúa al menos 18 mil contratos por año

“Desde finales de 2.020, podemos verificar el cumplimiento del contrato en la sección informaciones, está en la web y se ve quien es el administrador del contrato y si están al día con las ordenes de compra”, recalcó.

Lamentó que no se pueden verificar insitu los 18 mil contratos que tiene el estado paraguayo al año. “Verificar insitu es imposible. No tenemos la cantidad de personal para verificar, no llegamos ni al 10 %, con la Contraloría, incluida”, finalizó.

Lea más: Preocupa a docentes retraso de obras en escuelas de CDE