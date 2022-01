Covax: “no queremos sobre estockearnos de vacunas”, dice ministro de Salud

A más de un año de haberse firmado un contrato con el mecanismo Covax, de la OPS/OMS, unas 3.500.000 vacunas aún no fueron enviadas a Paraguay. El Dr. Julio Borba explicó que las negociaciones continúan, pero que por el momento Salud Pública prefiere no “sobre estockearse” de biológicos, que pueden llegar a su vencimiento sin ser utilizados. Aseguró además que “ya no estresa” si Covax envía o no vacunas pediátricas.