Paraíso verde: Medios internacionales siguen hablando del “enclave antivacunas” en Paraguay

El Paraíso Verde, ubicado en el departamento de Caazapá, es mencionado por numerosos medios de comunicación alrededor del mundo. Este barrio está a cargo de la empresa Reljuv Sociedad Anónima, cuyo presidente es Juan Buker y define al lugar como “una comunidad autosustentable”, donde se respeta el derecho de cada uno de los pobladores.

The Guardian, el medio de comunicación ubicado en Londres, Inglaterra, publicó que Paraíso Verde cuenta con pobladores que provienen de Alemania, Austria y Suiza. Asimismo publicaron que la inmigración a la colonia se acentuó durante la pandemia y atribuyen su movimiento a la falta de creencias sobre el virus y las vacunas.

Por su lado Global News, un medio de Canadá, que Paraíso Verde “se ha convertido en un lugar donde los inmigrantes pueden escapar de todas las vacunas obligatorias, no solo las de COVID-19″, se cita.

No es la primera comunidad de este tipo, señalan

Según EU Observer, un periódico digital de Bruselas, Bélgica, publicó que el Paraíso Verde no es la primera comunidad de este tipo ser demandada durante la pandemia de la Covid-19. Alegan que 2.500 alemanes y austriacos han creado una comunidad en la costa búlgara del Mar Negro, llena de “verdaderos de la corona” y “una mezcolanza de teóricos de la conspiración antigubernamentales”.

Asimismo, el medio compartió que esta comunidad, fundada por una pareja llamada Sylvia y el Dr. Erwin Annau, cuya empresa registrada en Paraguay se promociona con etiquetas como “#nomasks #nomandates #nofearofviruses #no5g #naturalmedicine #organicfood #nochemtrails” en Instagram.

El medio Insider, un medio de Estados Unidos acusa a Annau, el líder de la colonia, de “hacer comentarios islamófobos en un discurso de 2017 ante miembros del gobierno paraguayo . Él dijo: “El Islam no es parte de Alemania. Somos cristianos ilustrados y estamos preocupados por nuestras hijas. Vemos el Corán como [que contiene] una ideología de dominación política, que no es compatible con los valores democráticos y cristianos”.

Confirman que antivacunas viven en el Paraíso Verde

Abc Color habló con Juan Buker presidente de Reljuv Sociedad Anónima, empresa que está a cargo de Paraíso Verde, dijo: “Es totalmente cierto que en Paraíso Verde vive una mayoría de personas que rechazan ser vacunadas. En Caazapá o cualquier parte del mundo están los que rechazan la vacuna, en Paraíso Verde también, porque respetamos la libertad de los pobladores o de los mismos empleados. Pero no somos una sociedad antivacunas”.

“También tenemos libertad de culto, cultural y es por eso que en este lugar no preguntamos sobre la intimidad de la persona, no preguntamos qué tipo de medicamento está tomando. En Paraíso Verde viven personas de todas las religiones, no sabemos si hay ateos, porque no preguntamos, y además no es de nuestra incumbencia”, dijo el entrevistado.

Paraíso Verde se encuentra en la compañía Tajy, a unos 20 kilómetros al sur de la ciudad de Caazapá, en la cuenca del río Pirapó y Capiibary, dentro de una propiedad de 1.600 hectáreas. El barrio cerrado está en un predio de 500 hectáreas aproximadamente.

Horacio Cartes en Paraíso Verde

Horacio Cartes y Santiago Peña, junto con otros políticos visitaron Paraíso Verde en septiembre pasado, cuando el exmandatario estaba promocionando la candidatura de varios intendentables de la zona, en especial la de Derlis Molinas de San Juan Nepomuceno, Christian Acosta de Abai, Cesar Talavera de Buena Vista, entre otros.

Juan Buker es un fanático del movimiento colorado HC y apoyó a varios postulantes a intendente de este sector durante las últimas elecciones nacionales.