Médicos “mau”: Anuncian querella al presidente del Cones, Narciso Velázquez

Guillermo Duarte Cacavelos, abogado penalista de la universidad privada María Serrana, anunció este mediodía, en conferencia de prensa, la presentación de una querella al presidente del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), Narcizo Velázquez. Cacavelos alegó que el titular mintió en sus declaraciones con respecto a la casa de estudios y sus alumnos. El Cones clausuró dos carreras de Medicina de la universidad, las de la sede central y la de Ciudad del Este.

El abogado calificó de “mentiras y tergiversaciones” todas las declaraciones de Velázquez. “En primer lugar no existe ningún título expedido en forma irregular, lo que sí existen son certificados de estudios presentados por otras universidades que se presentaron por 11 alumnos a María Serrana, que son certificados no auténticos”, afirmó. Unos 2.400 alumnos son los afectados con el cierre de las dos carreras de Medicina, señalaron.

Lea más: Peligro para estudiantes: Filiales enteras y decenas de carreras fueron cerradas por el Cones

Según sostiene el abogado de la universidad, la misma casa de estudios fue la que presentó la denuncia sobre la falsificación de firmas al Ministerio Público y luego de ello, inició la intervención por parte del Cones. “El Ministerio de Educación y Ciencias se enteró de que hay personas que falsifican sus firmas y sellos, a través de la universidad y finalmente la universidad resulta siendo la afectada”, indicó.

“Narcizo Velazquez mintió el jueves cuando dijo que tenía la resolución de clausura de las sedes (...) Nosotros le hemos intimado a través de la escribana María Teresa Talavera para que exhiba la resolución de clausura y no existía”, criticó el abogado.

Lea más: Superintendente de Salud es decano de carreras de Medicina clausuradas por el Cones

El abogado agregó que han planteado un Habeas Data para acceder al acta de Consejo. “Sabemos que no hubo sesión, que no hubo reunión. Esta es una instrumentación de Narcizo Velázquez que va a responder ante la Justicia. Va a ser querellado por mentir públicamente, por afirmar que se cometieron hechos punibles y tergiversar la realidad”, indicó.

Lea más: Cierre de carreras de Medicina: gremio de médicos pide renuncia de superintendente de Salud

Asimismo, en la conferencia presentaron el informe elaborado por el Cones tras la primera intervención a la universidad, realizada desde junio hasta diciembre del 2021. En las conclusiones se afirma que la universidad sí colaboró con las investigaciones. Posterior a ello el Consejo realizó otra intervención en el 2022, y esta fue la que se usó de base para decidir el cierre de las carreras.

Los alumnos también estuvieron presentes en la conferencia de prensa y se mostraron muy afectados. Mostraron fotografías de sus prácticas y libretas de asistencia.

Lea más: Estudiantes protestaron frente al Cones y piden rehabilitación de carrera de Medicina

El Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) anunció días atrás la clausura de dos carreras de Ciencias Médicas de la universidad privada María Serrana. Fue luego de que la casa de estudios intentara emitir unos 40 títulos a personas que no habían cursado materias, lo que llevó al consejo a intervenir la institución. La universidad presentó firmas falsificadas de autoridades del MEC.

Según el Cones, podrían haber personas que recibieron sus títulos de doctores sin cursar satisfactoriamente la carrera. Estos doctores “mau” podrían estar atendiendo a pacientes.