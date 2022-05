Covax: Gobierno subió la apuesta de US$ 4 millones a US$ 6 millones

De US$ 4 millones presupuestados para el pago de la prima que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) exigía para integrar el Mecanismo Covax, el Gobierno nacional decidió subir la apuesta a más de US$ 6 millones. El dinero fue transferido el 1 de octubre de 2020. Otros US$ 2 millones se abonaron a Gavi en febrero de 2021, pero el organismo los devolvió. Pese a todo, de más de 4 millones de vacunas anticovid prometidas, Covax solo envió un millón.