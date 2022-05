Abuso sexual en colegio de Lambaré: “Esto no pudo haber pasado”, señaló molesto el ministro de Educación

El pronunciamiento del titular del Ministerio de Educación y Ciencias, Nicolás Zárate, sobre el presunto abuso sexual en el colegio de Lambaré fue esta mañana durante el “Seminario Internacional Impulsando la Educación: Liderazgo Directivo, factor clave para el mejoramiento de los aprendizajes en las escuelas paraguayas”, desarrollado por la cartera educativa, la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y la Unión Europea (UE).

En dicho seminario participan directores y docentes de instituciones educativas, además de supervisores departamentales del MEC. Este curso se lleva a cabo en el Hotel Guaraní de Asunción.

Zárate aprovechó dicho encuentro para fustigar a sus colegas, señalando la falta de compromiso por parte de los mismos, haciendo referencia al abuso ocurrido presuntamente dentro del colegio de Lambaré en el que fue víctima un niño de 6 años y los supuestos autores serían otros alumnos mayores.

“No les estamos cuidando a nuestro niños. Esto no pudo haber pasado. Tenemos directores departamentales y supervisores, ¿dónde está el compromiso? No veo un compromiso, necesito un compromiso, el pueblo exige un compromiso. El Ministerio no puedo seguir siendo el mismo después de lo que ocurrió esta semana, ¿o ustedes (directores) no sienten que hay una indignación generalizada en la que el MEC es el receptáculo?”, subrayó.

Lea más: Otra denuncia de abuso sexual en el colegio privado de Lambaré

Transformación educativa

El ministro también cuestionó que la transformación educativa no se logrará con la falta de liderazgo por parte de los encargados de administrar las instituciones educativas. ”No siento el compromiso de mis compañeros del MEC para lograr esta transformación educativa”, lamentó.

“Directores, asuman su rol de liderazgo, brinden educación de calidad, protegiendo a nuestros niños. Hagamos la transformación no porque impone el Gobierno o pide el ministro, sino porque exige el pueblo, porque queremos tener un país que apunte al siglo XXI y donde no seamos cola de furgón de América, sino los líderes”, agregó en otro momento.

A los padres de estudiantes también se dirigió y cuestionó que muchos no le den importancia a la educación.

Lea más: Dos casos de abuso en colegio de Lambaré: Fiscalía no descarta que existan más víctimas

Abuso sexual en colegios

Tras la primera denuncia de abuso sexual en el colegio privado de Lambaré se reportaron más casos similares a nivel país. En la misma institución habría otra víctima de 7 años.

También en Yaguarón se reportó ayer un caso de presunto abuso a un niño de tres años dentro de una institución educativa del sistema público y cuyos supuestos autores serían otros alumnos.

Lea más: Fiscala indaga caso de abuso sexual en colegio de San Antonio

Otra supuesta agresión sexual a una estudiante de 13 años fue reportada este lunes en San Antonio. El presunto autor sería un propio docente del centro educativo.