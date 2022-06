Aguardan designación de interventor para Gobernación del Guairá

Este martes, con una tensa calma se llevó a cabo la sesión ordinaria de la Junta Departamental de Guairá con la presencia de su totalidad de los miembros, 14 conejales, en comparación a la semana pasada que no se pudo realizar la extraordinaria por falta quorum.

En esa fecha supuestamente el cuestionado gobernador Juan Carlos Vera Báez (ANR cartista) iba a presentar su renuncia con el fin de destrabar la intervención, a pesar de que la Ley N°317 de la Intervención estable que en caso de renuncia, igual procederá la auditoría a la gestión. Si bien, los ediles no trataron el tema, indicaron que aguardan la designación del auditor.

El concejal colorado oficialista, Jorge Vázquez, indicó que el presidente de Cámara de Diputados, Pedro Alliana, ya remitió la resolución por la cual se aprobó el pedido de intervención por mayoría de 44 votos a favor ante el Poder Ejecutivo para la posterior designación del interventor, que sería el director General del Ministerio del Interior, Omar Mongelos.

“Tengo entendido que el día de ayer el presidente de la Cámara ya firmó la resolución que fue enviada al Poder Ejecutivo y que el día de hoy o mañana ya estaría por acá el interventor. El interventor aparentemente es de apellido Mongelos de la capital”, explicó Vázquez.

Asimismo, el edil indicó que, “no tratamos el tema de la intervención porque para nosotros como Junta es un tema ya terminado, denunciamos donde teníamos que denunciar en las instancias correspondientes y fue sancionado en la Cámara de Diputados. Esperamos nada más que el Ejecutivo pueda designar al interventor y tengo entendido que ya estaría por acá próximamente y que siga el curso normal que debería una gobernación ya intervenida”, sostuvo.

Si bien los concejales guaireños manejan que el funcionario Omar Mongelos podría ser designado como interventor, el Poder Ejecutivo aún no lo designó y no hay ningún decreto sobre el tema.

Sobre supuesta renuncia

Con relación a las especulaciones de la supuesta renuncia de Juan Carlos Vera, podría presentar ante el pleno de la Junta, el concejal Vázquez indicó que, “todo es posible”.

“Todo es posible, no soy del equipo político del gobernador y no manejo cual es el plan que él tiene. Creo que lo que corresponde es que él se someta a la intervención, al menos así debería ser si es que no tiene nada que temer. Creo que se habló del tema de la renuncia queriendo instalar la duda y un gobernador interino que pueda generar una inestabilidad dentro de la gobernación. Con la renuncia esto no se detiene, la intervención es a la Gobernación del Guairá, no a Juan Carlos Vera, entonces debería seguir su curso normal”, aseveró el edil.

Intentamos varias veces conversar con el gobernador Vera Báez, pero no atiende nuestras llamadas y no responde los mensajes.

