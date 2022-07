Familiares lamentan que no pueden ver a paciente amputado en IPS

Ramón Samudio, de 78 años, ingresó al Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS) por una trombosis y presentaba lesiones irreversibles en la pierna derecha, por lo requería de una amputación. No obstante, tras salir del quirógano, el hombre quedó sin el miembro izquierdo.

Aunque la familia denuncia una mala praxis, desde la Previsional minimizaron el caso y señalaron que el procedimiento fue correcto porque el miembro extraído también presentaba lesiones.

Agregaron desde el IPS que el equipo médico cambió el plan quirúrgico durante la cirugía y, en ese sentido, excusaron que lo que se dio en torno al caso fue un “error de comunicación” al no informar sobre dicha situación a los familiares.

Lea más: IPS: Ahora amputaron la pierna “correcta” y familiares no fueron avisados, denuncian

Segunda amputación

El paciente, finalmente, fue sometido anoche a una nueva amputación y, en este caso, de la pierna derecha, la cual en principio debía ser extraída.

Pese a que desde la Previsional remarcaron el error de comunicación, nuevamente no avisaron a los familiares que Samudio iba a ser intervenido una segunda vez, según denunció la nieta, Yanina Vallejos Samudio.

“No sabemos a qué hora entró anoche a cirugía. Nosotros pedimos que nos avisen cuándo mi abuelo entraba a cirugía y solamente a las 22:50 salen a avisarnos que salió de quirófano”, sostuvo.

“Hoy, nuevamente me acerco a aplaudir y avasallarle a los médicos, solicitando algo un poco más exacto. Me dicen que mi abuelo está lúcido, estable y sin oxígeno; que hay una infección y que le van a administrar antibióticos y que probablemente le van a mudar a otra sala porque no tiene el mismo cuadro de los demás”, agregó.

Lea también: IPS: resurgen otras denuncias por negligencia en cirugías

Familiares no pueden ver a paciente amputado

En ese contexto, la nieta comentó que desde hace más de 48 horas que no pueden ver a su abuelo. “Le van a mudar a otra sala y no sabemos adónde. Nuevamente incurrimos a su falta de comunicación, como ellos se quieren excusar”, comentó.

“Nosotros desde más de 48 horas que no le podemos ver a mi abuelo. La última vez que los vimos fue cuando mi mamá se percata que fue la pierna equivocada”, acotó.

Reveló, asimismo, que tampoco a los hijos le permiten acercarse a verificar el estado del paciente. “Hoy, no te puedo decir que está sin las dos piernas y tiene sus dos brazos porque yo no le vi. O había sido le quitaron los brazos. Esto te digo porque ya no sé qué esperar”, expresó.

Lamentó que no puedan acceder a su abuelo, pues indicó que ni siquiera un abrazo le pueden dar para que él pueda sentir el acompañamiento de su familia, atendiendo que -incluso- se presume que fue víctima de una mala praxis que lo dejó -ahora- sin las dos piernas.

Lea más: Pierna equivocada en IPS: “Médicos deben explicar el porqué del error de comunicación”

Le hicieron firmar dos veces la autorización de la pierna derecha

Vallejos, además, dio a conocer un dato -al menos- llamativo. Comentó que le hicieron firmar en dos ocasiones la autorización para amputar la misma pierna; es decir, la derecha. “Te puede decir que me entero que mi abuelo tiene dos piernas derechas”, señaló de forma jocosa.

Según indicó, pese a que una junta médica de la Previsional en principio indicó que no se requería de una segunda autorización, teniendo en cuenta que ya existía un consentimiento firmado, volvieron a insistir posteriormente.

Lea más: Ministro de Salud promete investigación de supuesto caso de amputación errónea

Agregó, en ese sentido, que aunque la recomendación de su asesor jurídico era no volver a firmar, decidieron acceder al pedido del IPS para que su abuelo sea sometido a la cirugía debido a la urgencia de su estado de salud.

IPS insiste en “error de comunicación” y no da nombres

El director médico del Hospital Centra del IPS, doctor Óscar Franco, hoy insistió en que hubo un error de comunicación y que las dos piernas del señor Samudio estaban con lesiones. Destacó que en la junta que hicieron ayer encontraron que al momento del ingreso del paciente se le sometió a una angiotomografía que arrojó como resultado que ambos miembros inferiores y la pelvis tenían obstrucción de circulación de la sangre.

“Se informó como una obstrucción total de la arteria que lleva la sangre a ambos miembros inferiores. Además se encontró una lesión vascular en la aorta, que es la principal arteria que lleva sangre a todo el sistema”, detalló.

Insistió en que ambos miembros estaban afectados y que el médico al momento de la cirugía determinó que el izquierdo estaba más comprometido que el derecho. No obstante, confirmó que la familia firmó solo el consentimiento para la amputación del lado izquierdo.

Lea más: IPS niega terrible equivocación médica y dice que solo fue un “error de comunicación”

“No se comunicó a los familiares y ese fue el error. Por eso se va a hacer un sumario, para ver la responsabilidad en ese error, al no seguir el protocolo de comunicación a los familiares”, alegó.

Finalmente, evitó dar los nombres de los médicos que participaron de la cirugía, alegando que el domingo una actuaria fiscal les pidió que mantengan esos datos bajo resguardo porque el caso ya está en instancias del Ministerio Público. Sin embargo, dijo que los familiares pueden pedir la información a la Fiscalía.