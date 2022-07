Ministerio Público no movió un dedo para investigar festín de gobernadores

El Ministerio Público a cargo de Sandra Quiñónez no movió un dedo para investigar a los gobernadores del país por el cuestionado uso de US$ 34 millones del fondo covid. El ex jefe departamental de Central, Hugo Javier González, es el único que enfrenta un proceso, mientras que Pedro Díaz Verón, de Caazapá; César “Tigre” Ramírez, de Canindeyú; Juan Carlos Vera, de Guairá y Juan Carlos Baruja, de Paraguarí, siguen campantes.