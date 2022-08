La sospecha de Giuzzio sobre el motivo del asesinato de Marcelo Pecci

Tras su comparecencia ante la Comisión Bicameral de Lavado de Dinero y otros delitos conexos, el exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, brindó en contacto con los medios de prensa algunas hipótesis personales que construyó en torno al atentado del fiscal Marcelo Pecci ocurrido en Colombia.

Según Giuzzio, no duda de la honorabilidad del funcionario fallecido, pero hizo énfasis en que “los narcos matan cuando se sienten traicionados”. En este sentido, Giuzzio presume que “alguien pidió dinero a nombre de él y no se cumplió con lo prometido”.

A su vez, insinuó que la información de operativo Smart se filtró coincidentemente luego de que se haya informado al entonces comandante Luis Arias. Gracias a esto, cree Giuzzio, el supuesto narcotraficante Sebastián Marcet desapareció luego del esquema.

Cambio de jefe policial ralentizó investigación

Además, considera que el cambio que hizo el comandante Luis Arias al director de Investigaciones de Alto Paraná ralentizó considerablemente las investigaciones.

El exministro aclaró que todas estas simplemente son hipótesis que él desarrolló personalmente “sin contar con muchos elementos, y conociendo cómo operan las organizaciones criminales, además de conocer cómo fue la vida de Marcelo Pecci”.

“Desarrollé la idea de que ellos fueron un error. Los narcotraficantes respetan a aquel que no recibe dinero, pero lo que no perdonan es la traición. Creo que ellos fueron involucrados y esa información le fue llegada al crimen organizado y a partir de ahí se dan estos eventos”, detalló Giuzzio.

“Probablemente ya se estén dando cuenta”

Agregó que de llegar a confirmarse su hipótesis, se podrían establecer otros escenarios, “porque hoy probablemente ya se estén dando cuenta ellos, que sus víctimas no fueron los que potencialmente les traicionaron”, expresó el exministro.

Sostuvo además que “no es común que el crimen organizado atente contra personas que saben ellos, son insobornables”.

Al final dijo que lo que le conviene a Horacio Cartes es que la Fiscalía lo impute para evitar posible extradición.

Recordó que mientras ocupaba la titularidad del Ministerio del Interior, procuró que el comandante Arias no traslade al jefe policial encargado de la investigación en Alto Paraná, para no perjudicar el procedimiento, sin embargo, el comandante argumentó que el jefe estaba muy expuesto y lo trasladó igualmente.

Dependía de Fiscalía detener a Marcet

Al consultársele por qué motivo teniendo elementos ellos no dieron aviso a la Fiscalía para que Marcet sea detenido antes de huir, respondió: “nosotros no somos fiscales. La policía puede sugerir pero no dar orden de detención. Le generamos más oficios a la Fiscalía pero ya dependía de otra institución, no de nosotros”.

Contó que el traslado del director de Investigación, cuyo nombre se reservó, había desmotivado al personal que estaba trabajando, que vio cortadas las pesquisas.

“Cuando hay un objetivo en vista y le sacan a la cabeza genera un retroceso anímico inclusive de todo el equipo”, expresó.

Detalló que esto era muy importante para ellos pues con el nuevo grupo policial “se daba la posibilidad de que pueda filtrarse algún tipo de información y, coincidencia o no, tiempo después este señor desapareció”, concluyó Arnaldo Giuzzio.

Resaltó que en este tipo de investigaciones hay elementos “que deben ser obtenidos en el menor tiempo posible porque pueden perderse”.

Ya estaría abierta investigación en Estados Unidos

En la segunda parte de la extensa entrevista brindada, se refirió a la situación penal del expresidente de la República Horacio Cartes.

Ante consultas, dijo tener información sobre que ya está abierta una investigación en los Estados Unidos contra Cartes.

“No encuentro sentido a que el Departamento de Estado americano tome una decisión como esa (designación de significativamente corrupto) basándose en investigaciones en nuestro país. Necesariamente tiene que ser algo abierto en los Estados Unidos para que merezca una decisión como esa”, opinó Giuzzio.

“Le conviene ser imputado”

Con respecto a la supuesta parcialidad manifiesta que tiene la Fiscalía para con Horacio Cartes, dijo que si realmente es así, “lo que le conviene en este momento a Cartes es ser imputado; con una imputación probablemente evite una extradición inmediata”, opinó el exfuncionario del Ejecutivo.