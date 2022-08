Cartes dijo que lo “tienen que matar” para sacarlo de la cancha y llamó “narcoministro” a Giuzzio

Participaron del acto realizado anoche en la localidad de Valle Pucú del distrito de Areguá, el precandidato a gobernador de Central, el diputado Tadeo Rojas; el precandidato a diputado por Central, Luis Candia; el intendente de Luque, Carlos Echeverría; el intendente de Areguá, Humberto Denis Torres; el precandidato a la presidencia Santiago Peña, el exmandatario Horacio Cartes, candidato a la presidencia de la Asociación Nacional Republicana (ANR), así como el precandidato a vicepresidente, el diputado Pedro Alliana, y el precandidato a senador, el diputado Erico Galeano, entre otros.

Entre el público estuvieron los cartistas y exleales al exsenador extinto Óscar González Daher, como por ejemplo los luqueños Justo Ramón Servín, funcionario de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), el concejal municipal Arnaldo Baeza, el funcionario municipal Julio Núñez, entre otros.

“No importan los ataques”

El exmandatario de la República, Horacio Manuel Cartes Jara, fue el principal invitado del mitin organizado por el intendente de Areguá, Humberto Denis Torres Fleytas, quien en la ocasión alabó en todo momento al declarado por el gobierno de Estados Unidos como significativamente corrupto.

Cartes se comprometió con el pueblo aregüeño a realizar mejoras viales en la brevedad posible. “Me haré cargo de los caminos que hagan falta. Vamos a arreglar los caminos”, aseguró en la ocasión.

También manifestó que no puede retirarse de la política porque aún tiene “enormes deudas con la República del Paraguay y con el Partido Colorado”, afirmando con esto que a él no le preocupan los ataques.

“Con toda sinceridad, no me importan los ataques que tengo. Tienen nombres y apellidos quiénes son, pero no nos van a mover. Los problemas y los ataques infames no tienen que ser más duros. Tenemos muchos compromisos con el Paraguay y siento que con la ayuda de Dios vamos a tener un equipo maravilloso al servicio del país”, refirió.

“Hay que parar de robar”

El exmandatario dijo también que se “sacramentó” para no criticar al actual gobierno y a los anteriores, pidiendo a los presentes que estén “juntos como nunca”.

“Hay que parar de robar. Nuestro enemigo es el robo, el dinero que se saca es el que falta más abajo. Y les prometo que tienen un equipazo y yo como presidente del Partido Colorado, si Dios no ordena otra cosa, me pondré a tu lado presidente (dirigiéndose a Santiago Peña) y vas a tener un Partido Colorado duro y firme que va a hacer que se respete tu presidencia”, prometió al presidenciable de Honor Colorado.

“Narcoministro”

Cartes recordó también al extitular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Arnaldo Giuzzio y lo llamó “ministro kavara sinvergüenza, narcoministro”.

También nombró a la senadora Desirée Masi como “la ministra anticorrupción” y se preguntó: ¿Quién le puso en esa silla al presidente?, refiriéndose a Mario Abdo Benítez.

“Ustedes colorados le pusieron -dirigiéndose al público-. Santi, sé que estás aprendiendo la lección y los mejores valores lo tenemos dónde, en ustedes, en nuestra querida Asociación Nacional Republicana, Partido Colorado”, indicó.

Recordemos que en enero de este año, el exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, presentó ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) una denuncia que consta de 30 páginas contra el expresidente Horacio Cartes por la supuesta comisión de los hechos punibles de lavado de dinero proveniente del contrabando, enriquecimiento ilícito y declaración falsa.

“Me tienen que matar”

Asimismo, Cartes aseguró que lo “tienen que matar”, si es que uno quiere “sacarlo de la cancha”.

“Yo me siento Santiago Peña, con más compromiso que cuando me eligieron presidente de la República. Prometo acá en público, ponerme a disposición de ustedes porque estoy con muchas ganas y quienes quieran que me vaya, me tienen que matar. No me van a sacar de la cancha, no me van a sacar de la cancha de esta manera. Estoy con fuerza”, sentenció.

“Nos equivocamos con el locutor”

Por su parte, Humberto Denis Torres Fleytas, arremetió contra el exgobernador de Central, el cartista Hugo Javier González Alegre, imputado por lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal, sobre el presunto despilfarro de US$ 1 millón y afirmó que se equivocaron.

“Nos equivocamos con el locutor. Se fue sin pena y gloria, pero así nomás luego es. Pero el Partido Colorado da oportunidad y esta es nuestra oportunidad. Nadie de otro lado puede venir a engañarnos, somos local y Tadeo (Rojas) debe ser el gobernador”, aseguró el intendente.

Elogió a Erico Galeano

Además, Torres elogió al diputado Erico Galeano y dijo que el parlamentario, de “su bolsillo” solventó los gastos de las mejoras realizadas en el Hospital Distrital de Areguá, sin embargo, la inversión hecha en el lugar fue solventada por la Entidad Binacional Yacyretá, además de la Gobernación de Central y el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS).

“Un colorado es amigo de otro colorado y Erico vino a hacernos nuestro materno. Es lindo ahora nuestro hospital, parece el IPS, y no termina. Tenemos esperanza en Santi, mi compromiso con ellos en poner las herramientas necesarias en nuestro hospital, ya sabés, Santi, mi compromiso con ellos para que ya lo tengas en cuenta”, manifestó.

Pidió oración por su “líder Horacio”

El intendente de Areguá manifestó que le duelen los ataques en contra de su líder, Horacio Cartes.

“Se ganó mi afecto y mi cariño, porque hice mucho por Areguá, gracias a usted presidente. Me duele escuchar los ataques. Esa prensa, no sé si quiere vender su diario o no, pero yo antes leía ABC, ahora ya no, solamente veré diario Popular. Muchos ataques ha recibido nuestro líder Horacio y así como la biblia lo dice; Mateo 5 versículo 44, pero yo le digo dice Dios, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Por eso les pido que recemos (…) para que proteja a nuestro líder Horacio”, señaló Torres.

“En Areguá la victoria está consumada. Fuerza líder, no te debilites, vamos a rezar por vos para que no te entre bala, porque es muy pesada ese crítica que te dan sin fundamento. ¿Cómo le vas a atacar a una persona que le ha dado mucho a nuestro país, a una persona que le da vida a miles de paraguayos? A mí me duele ver los diarios, contrario es ABC, ya no quiero que compren”, discurseó Torres Fleytas.

El intendente regaló una canasta de frutillas a Horacio Cartes y una alcancía para que “cargue las monedas que le sobran”.

País empobrecido

El precandidato a la vicepresidencia de la República, el diputado Pedro Alliana, dijo que el gobierno actual empobreció al país y lo culpó del constante reajuste del precio del combustible y del gas, así como también de la “penosa situación económica” de la suba de la canasta básica familiar, el abandono de los hospitales, la falta de medicamentos, la falta de ambulancias, de la inseguridad reinante, la falta de credibilidad hacia las instituciones, entre otros.

Con esto, el congresista afirmó que “todo esto será revertido” cuando Santiago Peña sea presidente del Paraguay.

“Este modelo es lo que nos presentan Hugo Velázquez con Mario Abdo Benítez, quieren continuar por cinco años más y está en nuestras manos tomar la decisión correcta, no volver a equivocarnos porque ya nos equivocamos una vez. Yo sé que muchos correligionarios están arrepentidos porque no le votaron a Santiago Peña en las últimas elecciones”, sostuvo Alliana.

Finalmente, sostuvo que durante el gobierno de Horacio Cartes, “los paraguayos vivían mejor”.