MOPC insiste en la aprobación de créditos para pago de deuda a contratistas

El ministro interino del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Rodolfo Segovia, participó hoy de la reunión de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, que dio luz verde al tratamiento de tres proyectos de préstamos otorgados por organismos internacionales, los cuales serán destinados para obras y salud.

Según los datos de la institución, con este dictamen favorable y la media sanción que ya se tiene en el Senado, los proyectos de ley pasan ahora a consideración del pleno de la cámara baja para su análisis y consideración.

El primer proyecto de ley es el “que aprueba el contrato de préstamo suscrito entre la República del Paraguay y CAF (Banco de Desarrollo de América Latina) en fecha 18 de abril de 2022, por un monto de US$ 200.000.000, para el financiamiento del Programa de apoyo al Fortalecimiento de la Política Fiscal y Mejora del Gasto Público, a cargo del Ministerio de Hacienda”.

El segundo es el “que aprueba el contrato de préstamo 5480/OC-PR, suscrito entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la República del Paraguay, en fecha 3 de junio de 2022, por un monto de US$ 200.000.000, para el financiamiento del Programa de Apoyo a la Transformación del Estado, a cargo del Ministerio de Hacienda”.

Deuda con contratistas es de US$ 340 millones, según viceministro

El viceministro de Administración y Finanzas del MOPC, Carlino Velázquez, dijo a ABC Color que US$ 100 millones del préstamo de CAF y US$ 100 millones del empréstito del BID serán destinados a la cartera de obras, principalmente para el pago de las deudas pendientes con las contratistas, cuyo monto es de US$ 340 millones, según indicó.

La Cámara Baja también dio luz verde al proyecto de ley que aprueba el préstamo del BID para el financiamiento del “Proyecto de Mejoramiento y Conservación de la ruta PY12, tramo cruce Nanawa – General Bruguez y accesos”. En este caso, el monto es de US$ 215 millones.

En total son US$ 615 millones, de los cuales US$ 400 millones compartirán el MOPC y la cartera de Salud para diversos fines, mientras que US$ 215 millones son para financiar las obras de la ruta PY12. De los aproximadamente US$ 200 millones que le corresponderán al MOPC de este paquete, US$ 160 millones serán para saldar deudas con las contratistas, mientras que US$ 40 millones se usarán en nuevos llamados a licitación.