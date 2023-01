Exigen justicia para escribano asesinado en Villarrica

Lea más: Desaparición en Villarrica: hallan cuerpo sin vida en lago

Con carteles y hasta con batucadas, familiares y amigos de quien fue el escribano público Juan Clinio Duré Real (60), se manifestaron frente a la fiscalía de Villarrica para exigir justicia a la fiscal de la causa, Abog. Gladys Giménez y el pronto esclarecimiento de la muerte del notario. En principio, se había presumido que el hombre se autoeliminó, pero a través de la autopsia se constató que recibió golpes en la cabeza antes de su fallecimiento.

La hija de la víctima, Fabiola Duré, exigió justicia para su padre y más celeridad al Ministerio Público a la hora de investigar el hecho.

“Hace más de un año que exigimos justicia, queremos saber quién fue el responsable del asesinato de mi papá y recurrimos a una manifestación porque aún no tenemos respuestas. Hasta la fecha aún no hay indicios ni sospechosos, lo último que nos dijo la fiscal fue que ya tiene el informe de los peritos sobre el cruce de llamadas que se está analizando, pero aún no hay nada concreto”, reclamó la hija.

Posible amenaza

Asimismo, Fabiola contó que semanas antes de la desaparición y posterior fallecimiento de su padre se lo notaba preocupado y sin poder dormir con tranquilidad, por lo que sospechan que tenía amenazas de muerte.

“Las últimas semanas antes de su asesinato él estuvo muy intranquilo, no podía dormir, se le notaba preocupado, por eso sospechamos que él tenía alguna amenaza, pero no tenemos a ningún sospechoso. Esperamos que la fiscalía haga su trabajo y nos dé una respuesta, llegaremos hasta las últimas instancias, no vamos a descansar hasta que haya justicia”, exclamó.

Cruce de llamadas podría ser crucial

La agente fiscal de la causa, Abog. Gladys Giménez, comentó que se aguardan los resultados de la pericia realizada al teléfono celular de la víctima con el cruce de llamadas, para identificar a la persona que le había citado horas antes de su fallecimiento.

“La mayoría de las diligencias ya están realizadas, lo que estamos esperando es el resultado del cruce de llamadas que nos dio la telefonía y aún no tenemos respuesta de eso, ese peritaje falta, pero el extracto del contenido del teléfono celular que estaba en la camioneta que quedó abandonada ya tenemos, recibimos en septiembre y ya está trascrito todo el contenido”, explicó la investigadora.

En principio el médico forense de la fiscalía había diagnosticado la causa de muerte del escribano Duré por ahogamiento, ya que su cuerpo fue encontrado en el lago del barrio Estación de Villarrica, pero tras la autopsia se pudo verificar que antes recibió golpes en la cabeza.

Antecedentes

El escribano público Clinio Duré, en plena víspera de Nochebuena el 24 de diciembre del 2021 recibió una llamada telefónica que hasta la fecha se desconoce quién fue, y cerca del mediodía salió a bordo de su vehículo de la marca Renault color gris con chapa DAL 154 PY, pero nunca más regresó. Su familia radicó la denuncia por desaparición y ya al día siguiente, el 25, su cuerpo fue encontrado flotando en el lago del barrio Estación de Villarrica, donde se presume fue citado por la persona que le había llamado con anterioridad.

A orillas del lago también se encontró el vehículo con las puertas abiertas y en su interior aún estaban su aparato celular y todas sus pertenencias, por lo que se descartó que haya sido un robo.