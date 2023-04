Insólito: Nenecho no decide sobre Parxin y “preguntará” a ciudadanía, pese a irregularidades halladas por su propia auditoría

La Contraloría General de la República ha dado a conocer días atrás un informe en torno al estacionamiento tarifado, en el que afirma que no es claro cuál es realmente la empresa líder de la concesionaria, Consorcio Parxin, y por ende tampoco es claro si se cumple o no con los requisitos para ejecutar la concesión. Anteriormente ya la propia Municipalidad de Asunción había encontrado una serie de irregularidades en torno al llamado a licitación.

Pese a todo esto, el intendente asunceno Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR - cartista) resolvió insólitamente no tomar una decisión legal al respecto, sino preguntar a la ciudadanía qué es lo que quiere, si rescindir o no el contrato con Parxin.

Esto lo comunicó ayer el jefe de Gabinete, Federico Mora, ante la ausencia de “Nenecho”. Horas antes, el intendente informó que estaba viajando a Estados Unidos y que estará ausente hasta el 28 de abril. “Fui invitado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Departamento de Estado de los EEUU, a participar de la “Reunión de Alcaldes 2023″, escribió en cuenta de Twitter.

Consultado sobre qué pasará con el estacionamiento tarifado, Mora dijo que el informe de la Contraloría fue derivado a la Dirección de Asesoría Jurídica de la municipalidad para hacer un análisis de contenido.

“En líneas generales no vemos que haya observaciones o que haya elementos nuevos de análisis. No encontramos que haya algún planteamiento que no se haya tratado o considerado en su momento”, dijo Mora. “Igual, esto ahora va a entrar a un análisis más exhaustivo”, agregó.

Que la ciudadanía decida sobre contrato con Parxin

Federico Mora afirmó que quieren identificar qué figura pueden utilizar para hacer una consulta a la ciudadanía. “Queremos escuchar la voz de los capitalinos, de aquellos que son contribuyentes”, indicó.

Recordó que hay una medida judicial que obliga a la comuna a cumplir el contrato firmado en 2016 o a pagar una millonaria multa. “En ese sentido, aprovechar este escenario de revisión general para hacer una consulta a la ciudadanía, si está con el deseo de que esto se implemente o si en su defecto hay un deseo de que no se implemente y entonces el municipio tiene que ver cuáles son las medidas de cumplimiento de pago, según establece la sentencia judicial”, sentenció.

El jefe de Gabinete concluyó afirmando que aún se analiza la figura jurídica por la que se podrá hacer la consulta, si sería una audiencia pública o una consulta virtual. “Los resultados nos van a permitir conocer el parecer del contribuyente capitalino”, indicó.