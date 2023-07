Con donación, camioneros buscan evitar juicio oral y público por extorsión

El juez penal de garantías José Agustín Delmás se opuso al procedimiento abreviado requerido por el Ministerio Público para los cinco camioneros acusados denunciados por el ministro del Interior por supuestamente exigir US$ 1.000.000 para no cerrar rutas. En una audiencia que concluyó hace instantes, los acusados ofrecieron una donación para no ir a juicio.