Hidrovía: siguen prácticas extorsivas en Argentina, afirma Cafym

Raúl Valdez, presidente del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos (Cafym), comentó en contacto con ABC Cardinal que efectivamente Argentina está intensificando cada vez más los controles de seguridad y cobro de peaje a las embarcaciones para transitar por aguas jurisdiccionales argentinas.

Este proceso de burocratización para embarcaciones paraguayas está acompañado del cobro de un peaje, que, según Valdez, no corresponde.

Enfatizó que los barcos paraguayos siempre se pusieron a disposición al ingresar a las aguas argentinas, pero últimamente los controles aumentaron tanto en frecuencia como en “agresividad”, dijo Valdez.

Lea: Hidrovía: buque paraguayo se vio obligado a pagar peaje para continuar

“Suben donde no deberían subir a controlar”

Principalmente, desde el Centro de Armadores reclaman que los controles no son realizados donde deberían, en entrada de puertos argentinos, sino que las embarcaciones paraguayas están siendo revisadas en puntos intermedios donde no deberían subir a controlar “a no ser que exista una sospecha fundada”, explicó Raúl Valdez.

Sin embargo, según el presidente del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos, autoridades fluviales argentinas están subiendo a todas las embarcaciones que pasan por la zona.

“Eso no corresponde. Por ejemplo, el precinto electrónico y monitoreo aduanero aún no está implementado en general. Están entorpeciendo el flujo de mercaderías; esto genera una congestión adicional y demoras”, advirtió Valdez.

Lea: Argentina retiene buque paraguayo para forzar cobro de peaje en hidrovía

Piden que se respete tratado de navegación

Con respecto al cobro de peaje, el representante de los armadores, dijo que este sigue en la hidrovía y que no no hay visos de solución.

“Estamos hablando de una situación en la cual Argentina impone un peaje de manera arbitraria. Lo que estamos discutiendo es que se respete el tratado de navegación y que la institucionalidad de ese acuerdo haga valer los derechos que legítimamente países están reclamando”, manifestó Valdez.

Todo apunta a que se llegará a tribunal arbitral

“Argentina no muestra voluntad para resolver, por eso estamos avanzando en los procesos estipulados en el reglamento de la comisión para llegar a un arbitraje internacional”, adelantó Valdez.

Advirtió que ya existe pedido de nómina de árbitros que debe presentar cada delegación, y que esa “es una señal inequívoca de que esto llegaría a un tribunal arbitral si es que no se resuelve”.

Más info: Insólito: Argentina detiene injustificadamente buques por “deuda de peaje” de la hidrovía

Raúl Valdez explicó que el costo del peaje, de US$ 1,47 por tonelada registro, “Esto tiene un impacto de 1,47 por tonelada registro se traslada con un prorrateo a la carga. Esto, eventualmente, llega a encarecer entre 5 % y 10 % el valor del flete. En consecuencia, la suba se traslada a los productos, y en cadena sube el precio final que terminan pagando los consumidores.

Valdez mencionó que por el momento no hay embarcación bajo embargo, pero “cada día las empresas armadoras están pagando el peaje, por presiones extorsivas que estamos sufriendo”.