Estacionamiento tarifado: “Nenecho” dice que cuidacoches no son problema de la municipalidad

En una entrevista con ABC Tv, el intendente de Asunción, Óscar Rodríguez (ANR-Cartista), fue consultado hoy sobre el conflicto que se da entre cuidacoches y el estacionamiento tarifado, que será implementado el próximo 2 de enero en tres zonas de la ciudad. Los informales están juntando firmas para presentar una acción de inconstitucionalidad contra el sistema. “Eso no es problema nuestro”, respondió, e intentó “tirar la pelota” al consorcio Parxin, concesionaria.

Lea más: Estacionamiento tarifado: municipalidad define los lugares para estacionar, según Parxin

“El problema de cuidacoches con Parxin no es problema nuestro. La empresa tiene un compromiso, está en el contrato, está en el Pliego de Bases y Condiciones, que ellos por el compromiso social tienen que absorber a esos cuidacoches a su plantel”, dijo el intendente. “Ellos tendrán el mecanismo de cómo realizar, pero el problema que exista entre cuidacoches y Parxin, no es problema nuestro”, añadió.

Lea más: Cuidacoches no van a desaparecer con el estacionamiento tarifado de Parxin

Sin embargo, la administración de “Nenecho” había utilizado la promesa de terminar con este drama social como uno de los justificativos para aplicar la tarifa.

“(El estacionamiento tarifado) es un paso pendiente que tenía la ciudad. Una ciudad sin propuesta llevó a una situación donde la informalidad tomó el lugar. Es una propuesta para revertir la situación (de los cuidacoches)”, había dicho el 23 de enero, el entonces jefe de Gabinete municipal, Federico Mora, hoy viceministro de Educación Superior.

Por contrato, Parxin debe contratar a más de 400 cuidacoches como funcionarios, pero hasta ahora solo confirmó a 150, según los dirigentes de los cuidavehículos.

Usaron a cuidacoches para implementar estacionamiento tarifado, dice Meyer

Al respecto, el arquitecto y urbanista Ricardo Meyer, quien había luchado contra la aplicación del sistema, señaló: “Esto se veía venir, lo dijimos desde un principio, de que ellos usaron el problema de los cuidacoches y el rechazo que provoca en la ciudadanía para justificar la implementación del estacionamiento tarifado, a sabiendas de que era imposible desde el estacionamiento tarifado resolver el problema de los cuidacoches”, criticó Meyer.

Lea más: Estacionamiento tarifado: cuidacoches presentarán inconstitucionalidad

A su visión, se deben buscar estrategias integrales y no solo empezar a cobrar estacionamiento. “Pero fueron estrategias que se usaron para justificar el tarifamiento”, expresó. Posteriormente, criticó que la municipalidad cobrará por un “servicio”, pero en realidad no prestará ninguno. No ofrecerá seguridad ni nada similar, indicó el vecinalista.