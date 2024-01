Estacionamiento tarifado: Ley de Concesiones obliga a Nenecho a controlar a Parxin y habla de sanciones

Tras cumplirse los 120 días de plazo desde la notificación de la orden de inicio, ocurrida el 1 de setiembre, la Municipalidad de Asunción implementa desde el 2 de enero el estacionamiento tarifado en tres zonas, a través del concesionado consorcio Parxin.

Si bien hubo 120 días, incluido todo diciembre como periodo de prueba según había anunciado Parxin, el sistema de estacionamiento tarifado tiene todo tipo de problemas, acorde las quejas ciudadanas. Por un lado, la aplicación móvil no funciona correctamente, por lo que los usuarios no pueden registrarse y, por ende, pagar por aparcar. Además, por los primeros ingresos, la empresa no emitió facturas e intervino la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios.

Lea más: Desde hoy se paga estacionamiento tarifado en tres zonas de Asunción: todo lo que hay que saber

Por otro lado, las señalizaciones que, por contrato, debían estar instaladas durante los 120 días de plazo, todavía no fueron totalmente colocadas. Además, en la app hay errores en la localización de las zonas tarifadas y en los puntos físicos de pago, mientras que en las calles están los ordenadores de Parxin, pero además los cuidacoches, que no salieron de estas áreas, como se había prometido.

Ante todas estas quejas, la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco) resolvió abrir investigación.

Estacionamiento tarifado no es problema suyo, dijo Nenecho

Sin embargo, el intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR - cartista), dijo el viernes que estos son problemas de la concesionaria, no de él.

“Si es que el ciudadano no estaciona en ese lugar, no es problema mío, ellos tienen que ver. Y tienen que entender cuál es la problemática, qué pide la ciudadanía, que el costo sea más bajo, que se ajusten tales cuestiones, eso tiene que ver la empresa, no yo”, afirmó.

Lea más: Nenecho se lava las manos sobre fallas del estacionamiento tarifado y apunta a Parxin

“Ellos tienen que cumplir un contrato, que ganaron, al cual fueron adjudicados en la administración anterior, en donde yo no tuve nada que ver. Ellos tienen que adecuarse, a mí me obligaron a cumplir ese contrato. Por eso me da igual”, agregó.

Sin embargo, según la Ley 1618 de Concesiones, señala en su artículo 39 que la entidad concedente, en este caso, la municipalidad, “fiscalizará cada etapa del contrato”.

Ley de Concesiones permite sanciones y multas por incumplimientos

“Si el concesionario incurriera en incumplimiento de las condiciones generales de la concesión, el concedente podrá imponer a aquél las sanciones y multas que establezcan las bases de licitación y el contrato. Sin perjuicio de lo anterior, el concesionario podrá recurrir a los mecanismos de conciliación o arbitraje establecidos en esta ley”, dice la Ley de Concesiones.

Lea más: Estacionamiento tarifado en Asunción: poco uso y baja recaudación en el primer día

Entretanto, el contrato firmado con Parxin por Mario Ferreiro como intendente, en 2016, dice que las multas y otras penalidades serán aplicadas según el Pliego de Bases y Condiciones y que “llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, la Contratante podrá rescindir el contrato por causa justificada”.

Según la normativa, la Municipalidad tiene herramientas jurídicas para defender los intereses de los contribuyentes ante el evidente deficiente servicio de Parxin.

En Asunción, estacionamiento tarifado rige de día y de noche

Desde el 2 de enero, la Municipalidad de Asunción, a través del consorcio Parxin, cobra por estacionar en las calles de tres zonas: Sajonia, incluido el Palacio de Justicia; el Centro, con el barrio Las Mercedes y el Mercado 4; y Villa Morra, incluido el barrio Carmelitas. El horario tarifado es de 07:00 a 18:00, de lunes a viernes.

Por la noche se tarifa en Centro y Villa Morra, de jueves a sábado, de 20:00 a 02:00; y los domingos, de 20:00 a medianoche.

Lea más: Nenecho dice que estacionamiento tarifado no es un problema suyo

Tras la adjudicación del servicio a Parxin por parte del intendente Omar Pico (ANR), en 2016, su sucesor Mario Ferreiro firmó contrato pero después inició su rescisión por recomendación de la Contraloría.

En 2022, perdidas todas las instancias judiciales, la comuna fue notificada de que debía cumplir el acuerdo o pagar una millonaria multa. Incluso cuando en 2023 surgieron nuevas dudas respecto a si el consorcio cumple o no las disposiciones establecidas en el PBC y la Ley de Concesiones, el actual intendente, Óscar Rodríguez, decidió implementar el sistema.