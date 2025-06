Transportistas denuncian millonaria deuda del Gobierno y advierten paro “natural”

César Ruiz Díaz, gerente del Centro de Empresarios de Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam), lanzó este jueves una advertencia al Gobierno durante una conferencia de prensa. Expresó el transporte público se encamina a un paro “natural” ante la falta de pago del subsidio estatal.

Según Ruiz Díaz, el sector reclama más de USD 9.480.000, correspondientes a los meses de abril y mayo. Dijo que ese monto no fue desembolsado.

Ruiz Díaz sostuvo que esta situación es crítica. “El 15% de la flota está fuera de servicio por falta de repuestos y el 50% restante opera con dificultades para pagar combustible y salarios”, denunció.

Agregó además que unos 500 trabajadores sufrirían suspensión temporal ante el Ministerio de Trabajo, y 20 empresas de transporte ya quebraron, sin aclarar el tiempo.

Una ley no mejorará el servicio, dice Cetrapam

El representante empresarial lamentó la falta de voluntad para mejorar el transporte público y cuestionó el enfoque de una reforma de transporte. “Una ley no mejora el transporte, lo hacen la ingeniería y una gestión técnica competente. Acá no se ha hecho nada”, sentenció.

Aunque desde el gremio evitan hablar de una huelga formal, advirtieron que la suspensión del servicio se dará “de manera natural” si no se salda la deuda en los próximos días. “Avisamos al Viceministro de Transporte con una nota hace 20 días y no tenemos respuesta”, denunció Ruiz Díaz.

Además, reveló que los buses catalogados como “nuevos” no son tales, ya que provienen de Brasil y son buses reutilizados que fueron reacondicionados para operar. “Eso es lamentable, se trajeron cerca de 200 buses usados”, agregó.

El problema no es el precio del pasaje, es el salario bajo

Finalmente, Ruiz Díaz subrayó que el verdadero conflicto del transporte no pasa por el precio del pasaje, sino por los salarios bajos y la falta de planificación estatal. “El problema no es que el pasaje sea caro. El problema es que los ingresos de la gente son bajos y no existe capacidad técnica para gestionar correctamente el sistema”.

Mientras este drama, la ciudadanía depende de un precario servicio para movilizarse.