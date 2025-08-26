Defensa de Erico Galeano resta importancia a pruebas admitidas por tribunal

Según lo alegado por los abogados Luis Almada y Ricardo Estigarribia, defensores del senador Erico Galeano Segovia las acusaciones del Ministerio Público contra Miguel “Tío Rico” Insfrán y otros sindicados como líderes de la organización criminal desbaratada en el caso “A Ultranza”, así como las resoluciones que elevaron a juicio oral sus causas no aportan datos relevantes a la presente causa.

“El tribunal está en una posición bastante delicada y, en esta etapa del juicio, no va querer ir en contra de los titulares de prensa, por eso creemos que no se hizo lugar a las exclusiones de pruebas que solicitados, como defensa; y se incluyó las que pidió la fiscalía”, expresó Almada.

Por su parte Estigarribia afirmó que el Ministerio Público, aun con todas las pruebas documentales de la causa madre del caso A Ultranza, no podrá probar la hipótesis que planteada contra el senador Erico Galeano, acusado de supuesto lavado de dinero fruto del narcotráfico y asociación criminal de la ley de drogas.

En la audiencia de este martes, a pedido de la defensa del legislador, se inició con la lectura íntegra del auto de apertura a juicio, que contiene 77 páginas, de las cuales en la fecha se pudo leer 17 páginas. El juicio oral continuará este miércoles 28, a las 8:00, según lo resuelto por el Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado que integran los jueces Pablino Barreto (presidente), Inés Galarza y Juan Dávalos.

Fiscalía no agregó pruebas, según defensa de Erico

Esta mañana, al término de la audiencia realizada en la fecha, los defensores de Erico Galeano pidieron acceso a las mencionadas pruebas que fueron incluidas a pedido del fiscal Silvio Corbeta, pero en la secretaría del presidente del tribunal les manifestaron que no han sido agregadas por el agente del Ministerio Público.

Los representantes del parlamentario colorado dejaron constancia de lo ocurrido y cuestionaron que el Colegiado de Sentencia haya admitidos pruebas, argumentando que son pertinentes para la presente causa, sin tener a mano dichas evidencias.

De acuerdo con lo argumentado por el fiscal Silvio Corbeta, al inicio del juicio oral, las documentales agregaron servirán para fortalecer la conexión entre el senador Erico Galeano con el supuesto narcotraficante Miguel “Tío Rico” Insfrán Galeano, sindicado como líder del esquema criminal A Ultranza, junto al uruguayo prófugo Sebastián Enrique Marset Cabrera.

