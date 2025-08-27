Asunción está parada mientras concejales pactan continuismo

Cinco días después de que Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista) renunciara como intendente de Asunción, la municipalidad se encuentra paralizada y la ciudad, en la misma ruina en que la dejó el jefe comunal cartista. Mientras, los concejales, sobre todo colorados cartistas y disidentes, están enfocados casi única y exclusivamente en elegir a un sucesor que mantenga el “modelo” dejado por Nenecho.

Ya desde el lunes, varias oficinas de la comuna, como la Dirección General de Gabinete de la Intendencia, amanecieron con carteles que indican el “cierre por corte administrativo”.

Según explicaron desde el equipo interventor, el viernes, el interventor Carlos Pereira entregó 45 tomos de informe final del proceso de fiscalización al Ministerio del Interior; el domingo se cumplieron los 60 días de intervención dispuestos por el Poder Ejecutivo y este lunes, todas las dependencias municipales dejaron de recibir documentos para trámites internos, hasta que se defina un intendente interino. Sin embargo, aseguraron que los servicios al contribuyente están garantizados.

Óscar “Nenecho” Rodríguez asumió como intendente en 2019, en reemplazo de Mario Ferreiro, y en 2021 fue reelecto en el cargo, hasta 2026. Presionado por una inminente destitución, consecuencia de las graves irregularidades confirmadas durante la intervención, él acabó renunciando el viernes.

Pero su nota de dimisión recién tendrá entrada oficial a la Junta Municipal en la sesión ordinaria de este miércoles y el presidente de corporación legislativa, Luis Bello (ANR-cartista), debería asumir como intendente interino.

Ciudad abandonada

Mientras, la ciudad sigue exhibiendo la crítica situación en que la dejó Nenecho, con enormes baches y un sistema de recolección de basuras deficiente, que se traduce en vertederos irregulares por doquier.

Lejos de ocuparse por esta situación, en la Junta Municipal los ediles colorados, cartistas y disidentes, que son mayoría, dedicaron estos días a largas reuniones para “pactar” la unidad.

Según dijeron, ya tienen los 13 votos requeridos para que Luis Bello complete el periodo de Rodríguez hasta diciembre de 2026. En la oposición, el Partido Liberal y Patria Querida acompañan al candidato único de ese sector, Álvaro Grau (PPQ).

Moral y financieramente destruida

El interventor Carlos Pereira, concluyó el sábado el proceso de fiscalización sobre la gestión del intendente, Óscar “Nenecho” Rodríguez, iniciado el 24 de junio. Según reveló, pudo demostrar el destino final de G. 512.000 millones en bonos que eran para obras, que se desviaron, en un 93%, a gastos corrientes, incluidos salarios.

Precisamente, la intervención se realizó a pedido de la Contraloría General de la República, que reportó el desvío de los bonos, pero no había podido definir su destino exacto.

Este desvío privó a los contribuyentes de obras de infraestructura que hubieran significado un mejoramiento de su calidad de vida y cuya ausencia se refleja en el actual estado de ruina de la capital. Por ejemplo, con los bonos G8, emitidos en 2022 por G. 360.000 millones, debían ejecutarse 8 cuencas de desagüe pluvial, pero solo comenzaron cuatro, que aún están lejos de terminar.

Pereira dijo Nenecho dejó la comuna “moral y financieramente destruida”. Reportó además que Nenecho dejó una “herencia” de deudas vencidas con bancos, bonistas y proveedores, por G. 135.000 millones, además de deudas con asociaciones y a la Caja de Jubilados.

Se confirmó igualmente una plantilla de 9.119 funcionarios cuando, según Pereira, la institución podría funcionar con 5 mil menos.

Denuncias penales

Además del informe final presentado ante el Ministerio de Interior, el interventor presentó 5 denuncias penales ante la Fiscalía, donde igualmente hay un proceso abierto por el desvío de los bonos y otro por compras en pandemia, en el cual Nenecho está imputado por lesión de confianza y asociación criminal.

A cinco días de la presentación del informe, la Presidencia de la República no lo remitió aún a la Cámara de Diputados.