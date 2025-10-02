Derecho UNA suspende clases tras sicariato frente a su sede

La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) resolvió suspender este miércoles todas sus actividades académicas tras el asesinato del militar y estudiante de la carrera de Derecho, Guillermo Moral Centurión. El hecho ocurrió esta tarde frente a la sede central, en el barrio Trinidad de Asunción, cuando el joven fue acribillado por sicarios.
Lea más: Video: asesinan a militar que denunció intento de ingreso de celular para tío Rico frente a Derecho UNA
A través de un comunicado, el decano Carlos Gustavo González Morel expresó el “más enérgico repudio” a lo ocurrido y transmitió condolencias a los familiares de la víctima.
La decisión de suspender las clases se tomó “a fin de precautelar la seguridad del estudiantado y de toda la comunidad educativa”.
“Reiteramos nuestro compromiso de brindar todo el apoyo necesario a las autoridades competentes para el pronto esclarecimiento de lo sucedido”, subraya el pronunciamiento.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Lea más: Así recordó el ministro de Defensa a militar asesinado frente a Derecho UNA
¿Quién es era Guillermo Moral?
Guillermo Moral Centurión, además de ser estudiante universitario, era militar activo y había denunciado un intento de soborno para ingresar un teléfono celular a la prisión militar de Viñas Cué con destino a Miguel Ángel “Tío Rico” Insfrán, procesado en el marco de A Ultranza.
El mismo fue asesinado a balazos cuando estaba dentro de su vehículo frente a la sede de la Facultad de Derecho.