Nacionales

Derecho UNA suspende clases tras sicariato frente a su sede

La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNA resolvió suspender todas sus actividades académicas luego del asesinato de Guillermo Moral Centurión frente a la sede de Asunción. La institución repudió el crimen y exigió el pronto esclarecimiento.

Por ABC Color
02 de octubre de 2025 - 21:59
Fachada de la facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción.
Fachada de la facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción.Gentileza

La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) resolvió suspender este miércoles todas sus actividades académicas tras el asesinato del militar y estudiante de la carrera de Derecho, Guillermo Moral Centurión. El hecho ocurrió esta tarde frente a la sede central, en el barrio Trinidad de Asunción, cuando el joven fue acribillado por sicarios.

Lea más: Video: asesinan a militar que denunció intento de ingreso de celular para tío Rico frente a Derecho UNA

A través de un comunicado, el decano Carlos Gustavo González Morel expresó el “más enérgico repudio” a lo ocurrido y transmitió condolencias a los familiares de la víctima.

La decisión de suspender las clases se tomó “a fin de precautelar la seguridad del estudiantado y de toda la comunidad educativa”.

“Reiteramos nuestro compromiso de brindar todo el apoyo necesario a las autoridades competentes para el pronto esclarecimiento de lo sucedido”, subraya el pronunciamiento.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Así recordó el ministro de Defensa a militar asesinado frente a Derecho UNA

¿Quién es era Guillermo Moral?

Guillermo Moral Centurión, además de ser estudiante universitario, era militar activo y había denunciado un intento de soborno para ingresar un teléfono celular a la prisión militar de Viñas Cué con destino a Miguel Ángel “Tío Rico” Insfrán, procesado en el marco de A Ultranza.

El mismo fue asesinado a balazos cuando estaba dentro de su vehículo frente a la sede de la Facultad de Derecho.

Derecho UNA suspende clases tras sicariato frente a su sede
Derecho UNA suspende clases tras sicariato frente a su sede
Enlace copiado